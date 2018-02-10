Şenol Güneş ve Anderson Talisca 10 ay sonra aynı kareye imza attı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş konuğu Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerken skoru 4-0 getiren muhteşem golü kaydeden Anderson Talisca, sevincini hocası Şenol Güneş'le paylaştı. Güneş, öğrencisini alnından öperken akıllara 10 ay önce ortaya çıkan ve gündeme damga vuran o kare geldi.

Beşiktaş’ın Kardemir Karabükspor’u 5-0 yendiği maçta attığı iki golle yıldızlaşan ve ligde ikinci yarıya muhteşem bir giriş yapan Anderson Talisca karşılaşmada skoru 4-0’a getiren muhteşem frikik golünün ardından sevincini teknik direktörü Şenol Güneş’le paylaştı. Güneş, genç futbolcuyu alnından öperken ortaya çıkan kare akıllara geçen sezonu getirdi.

Şampiyonlukla noktalanan 2016-2017 sezonunun 26. haftasında Beşiktaş’ın konuğu Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ettiği maçta skoru 2-0’a getiren olağanüstü frikik golüne imza atan Talisca o akşam da gol sevincini Şenol Güneş’le paylaşmış ortaya akıllara kazınan bir kare çıkmıştı. 2 Nisan 2017’de oynanan maçın üzerinden yaklaşık 10 ay sonra ikili aynı görüntüyü verdi.

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