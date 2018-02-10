Rıdvan Dilmen’den Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a: Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Kardemir Karabükspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası için "Süt kupası" diyen FBeşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yüklenen Rıdvan Dilmen, "Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Beşiktaş, zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından NTV Spor’da yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a yüklendi. Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası için “Süt kupası” diyen Fikret Orman’ı eleştiren Rıdvan Dilmen “Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin” dedi.

Beşiktaş`ta Vagner Love ilk golünü attı Beşiktaş'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, Kardemir Karabükspor maçında oyuna sonradan girip golünü attı. Love'un golü sonrası Vodafone Park'ta 'What is Love' şarkısı çalındı. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın rotasyon yapmamak için Türkiye Kupası maçlarının ertelenmesini istediğini hatırlatan Rıdvan Dilmen “Fikret başkan zamanında süt kupası demişti Türkiye Kupası’na. Belki de espri yapmıştı ama şimdi ertelemek istiyor rotasyon yapmamak için” dedi.

Beşiktaş Kardemir Karabükspor: 5-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı Beşiktaş Kardemir Karabükspor maçı ile devam etti. Beşiktaş konuğu Karabükspor'u 5-0'lık flaş skorla mağlup etti ve 40 puana çıkarak maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş'ta Vagner Love iki gol kaydederken sezonun ikinci yarısına çok iyi başlayan Talisca da iki şık gole imza attı. İlgili Haberi Oku

“KAYBETME LÜKSLERİ KALMADI”

Karşılaşmayı da değerlendiren Rıdvan Dilmen, uzun zamandır Türkiye Ligi’nde bu kadar güç farkı olan iki takım seyretmediğinin altını çizerken, şunları söyledi:

“Sanki bir kupanın rövanş maçı gibiydi. İlk maç 4-0 falan bitmiş de Beşiktaş skoru 5-0’a getirmeye çalışıyor gibiydi. O kadar istekliydi ki Beşiktaş. 5. golün sevincinde de çok coşkuluydular. Ancak Karabük de gardını düşürmüş. Futbolcular mücadele ediyor ama kulüp düşmüş. Üzüldüm açıkçası… Asansör takım konumuna gelmişler. Medel bugün 2 kişilik oynadı. En iyi performanslarından birini sergiledi yine. Beşiktaş bugün attığı gollerin dışında en az 10 tane de net pozisyon kaçırdı. Beşiktaş’ın kendi sahasında oynadığı maçlarda gol atamayanı döverler. Vagner Love da girdi hemen attı 2 tane. Ancak atılan 3. golde bir ofsayt var. Zirvedeki takımların birbiriyle oynayacağı maçlar yaklaşıyor. Beşiktaş’ın o maçlara bakmadan kendi maçlarını kazanması gerekiyor. Çünkü artık kaybetme lüksleri kalmadı.”