Rıdvan Dilmen’den Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a: Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Beşiktaş, zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından NTV Spor’da yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a yüklendi. Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası için “Süt kupası” diyen Fikret Orman’ı eleştiren Rıdvan Dilmen “Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin” dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın rotasyon yapmamak için Türkiye Kupası maçlarının ertelenmesini istediğini hatırlatan Rıdvan Dilmen “Fikret başkan zamanında süt kupası demişti Türkiye Kupası’na. Belki de espri yapmıştı ama şimdi ertelemek istiyor rotasyon yapmamak için” dedi.
“KAYBETME LÜKSLERİ KALMADI”
Karşılaşmayı da değerlendiren Rıdvan Dilmen, uzun zamandır Türkiye Ligi’nde bu kadar güç farkı olan iki takım seyretmediğinin altını çizerken, şunları söyledi:
“Sanki bir kupanın rövanş maçı gibiydi. İlk maç 4-0 falan bitmiş de Beşiktaş skoru 5-0’a getirmeye çalışıyor gibiydi. O kadar istekliydi ki Beşiktaş. 5. golün sevincinde de çok coşkuluydular. Ancak Karabük de gardını düşürmüş. Futbolcular mücadele ediyor ama kulüp düşmüş. Üzüldüm açıkçası… Asansör takım konumuna gelmişler. Medel bugün 2 kişilik oynadı. En iyi performanslarından birini sergiledi yine. Beşiktaş bugün attığı gollerin dışında en az 10 tane de net pozisyon kaçırdı. Beşiktaş’ın kendi sahasında oynadığı maçlarda gol atamayanı döverler. Vagner Love da girdi hemen attı 2 tane. Ancak atılan 3. golde bir ofsayt var. Zirvedeki takımların birbiriyle oynayacağı maçlar yaklaşıyor. Beşiktaş’ın o maçlara bakmadan kendi maçlarını kazanması gerekiyor. Çünkü artık kaybetme lüksleri kalmadı.”