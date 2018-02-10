ÖZET: Beşiktaş Karabükspor maç özeti! Beşiktaş Karabük’e gol oldu yağdı… İşte Beşiktaş Karabük maçın özeti…

Vodefone Arena'da karşı karşıya gelen Beşiktaş Karabükspor maçında gülen taraf 2-0'lık skorla siyah beyazlı ekip oldu. Sabırsızlıkla beklenen Beşiktaş Karabükspor maçı özet görüntülerini izlemek isteyen taraftarlar özetii haberimiz içerisinde bulabilir. İşte Beşiktaş'ın 3 puanı güzel oyunla süslediği Beşiktaş Karabük özeti ve maçın golleri...

Süperl Lig 21. haftada Beşiktaş evinde Kardemir Karabükspor’u ağırladı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen tribünlerin dolduğu Vodefone Park’da taraftarının da desteğini arkasına alan Beşiktaş Karabükspor’a karşı adete coştu. Maçın başından itibaren oyun kontrolünü elinde tutan kara kartallar Karabükspor’u 5-0’lık sonuçla zorlanmadan geçti. Beşiktaş’ın ardı ardına bulunduğu pozisyonlarla taraftarlar hop oturup hop kalkarken maça ilk 11’de başlayan Negredo gol pozisyonlarından eli boş döndü. Oyuna ikici yarınını başında Negredo’nun yerine giren Vagner Love Beşiktaş formasıyla ilk golünü Karabük’e karşı atmayı başardı. Beşiktaş Karabük maç özeti bile gol pozisyonlarıyla birlikte izleyenleri heyecanlandırmayı başaracağı maçta Beşiktaş sergilediği oyunla taraftarlarını mutlu etti. Beşiktaş Karabükspor maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

BJK Karabük maçı sona erdi. Beşiktaş, Pepe’nin 14. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Ev sahibi Beşiktaş, 27. dakikada Talisca’nın attığı şık golle farkı ikiye çıkardı: 2-0… İlk yarı Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Siyah beyazlı ekip yeni transfer Vagner Love’ın 59. dakikada attığı golle maçı 3-0’a getirdi. Dakiak 83’te tekrar sahneye çıkan Talisca, serbest vuruştan attığı müthiş golle takımını 4-0 öne geçirmeyi başardı. Maçın bitmesine dakikalar kala Vagner Love 92. dakikada takımının 5., kendisini 2. golünü attı. 90 dakikalık heyecanı kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen Beşiktaş Karabük maç özeti izleyebilir.

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR MAÇI İLK 11’İ

BEŞİKTAŞ: Fabri; Gökhan, Pepe, Medel, Adriano; Atiba, Oğuzhan; Quaresma, Talisca, Babel; Negredo

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ibanez, Ergin, Bliznichenko, Alexe

Vagner Beşiktaş’ta ilk golünün sevinci pic.twitter.com/rZzS9Evcid — Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Şubat 2018

VAGNER LOVE İLK GOLÜNÜ ATTI, “WHAT İS LOVE” ÇALDI

Beşiktaş’ın Cenk Tosun’un transferi ardından forvet hattına Alanyaspor’dan transfer ettiği Vagner Love, siyah beyazlı formasıyla ilk golünü Karabükspor’a attı. Oyuna ikinci yarıda Negredo yerine giren Brezilyalı yıldız, topla buluştuğu ilk anda topu ağlara göndermeyi başardı.

Vagner Love’ın tribünleri coşturan golünün ardından Vodefone Park’ta bir döneme damgasını vuran “What is love” şarkısı çalındı.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN STAT DOLDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen Vodafone Park tribünlerini doldurdu. Mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi. Beşiktaşlı oyuncular, sahaya “Farkında Ol Destek Ol Epilepsi İçin Bak” yazılı pankartla çıktı.

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 4 BİR ŞUT! Karabükspor savunmasının kaptırdığı top sonrası Babel yay üzerindeki Talisca’yı gördü. Onun sol ayağıyla yolladığı plasede yerden seken top kaleci Çağlar’da kaldı.

Dakika 8 ÇAĞLAR’DAN KRİTİK HAMLE! Babel’in derinlemesine pasıyla Negredo bir anda savunma arkasına sarktı, penaltı noktası üzerinde dokunuşunu da yaptı ancak kalesini terk eden Çağlar kritik bir hamleyle topu çıkarmayı başardı.

Dakika 14 GOL! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Gökhan Gönül’ün kafayla arkaya aşırdığı topa kale önünde Pepe dokundu ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi: 1-0

Dakika 27 GOL! Sol kanattan ceza alanına sokulan Babel’in pasında altı pas çizgisi üzerinde üst üste iki şutu savunmadan dönen Talisca devamında nefis bir voleyle topu ağlara yolladı: 2-0

Dakika 59 GOL! Karabükspor’un çıkarken kaptırdığı top sonrası Adriano sol kanattan içeri sokuldu ve onun pasında kale önünde bomboş kalan Vagner Love, tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 3-0

Dakika 83 GOL! Beşiktaş’ın hafif sol çaprazdan, kaleye uzak bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Talisca falsolu bir şut çıkardı. İki direğe çarpan top ağlara gitti: 4-0