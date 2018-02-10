Melih Mahmutoğlu’ndan ‘tokat’ açıklaması ve Ergin Ataman’a yanıt

Fenerbahçe Doğuş takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Zeljko Obradovic ile yaşadığı tokat olayı sonrası basında yer alan iddialara sert bir yanıt verdi ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Doğuş’ta kaptan Melih Mahmutoğlu krizi yaşanıyor. Banvit mücadelesinde başantrenör Zeljko Obradovic’in Melih Mahmutoğlu’na attığı tokatın yankısı sürüyor.

Yıldız basketbolcunun bu tokat sonrasında hocasına karşı tepkili olduğu iddia edilirken sarı lacivertli oyuncunun babası Mithat Mahmutoğlu’nun Facebook’ta yaptığı bir yorum ise tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

2013 yılından bu yana Fenerbahçe formasını terleten Mahmutoğlu’nun, yaşanan bu olay sonrasında takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edilirken yıldız basketbolcu konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın bir gazeteye verdiği röportajda, olay sonrası Melih Mahmutoğlu’nun kendisinin takımına gelmek istediği iddiasına Mahmutoğlu’ndan yanıt geldi.

27 yaşındaki yıldız şu ifadeleri kullandı;

“Bugün bir gazetede yer alan ve adımın geçtiği röportajla ilgili açıklama yapma zorunluluğu hissediyorum. Bu konuda olabildiğince kısa ve net konuşmak isterim:

Banvit maçında yaşanan olayla ilgili bu ana dek konuşmama nedenim, hocamızın yaptığı açıklamanın hem benim hislerimi, hem de hocamla olan ilişkimi tam anlamıyla yansıtmış olmasıdır. Maçta, idmanda ya da ailemizin içerisinde birçok duyguyu yaşadığımız anlar olabilir. Ancak burada önemli olan, hocamız ve takım arkadaşlarımızla aramızda olan sevgi bağı ve Fenerbahçe’nin başarılı olması ortak hedefinde birleşmemizdir. Bu konu – her ne kadar amacı belli olan kişiler tarafından tekrar açılmaya çalışılsa da- benim için kapanmıştır.

Bu cümleyi kurabilmekten dolayı her defasında büyük bir gurur ve mutluluk duyuyor ve yinelemek istiyorum. Ben Melih Mahmutoğlu, Fenerbaçe Doğuş kaptanıyım. Kulübüm ve takımım, bu onurlu görevi sürdürmemi istediği sürece de sarı-lacivertli formayı giymeye ve bu görevi yapmaya devam edeceğim. Bu forma ve bu görev benim çocukluk hayalimdi; hayalimi yaşamaya ve bunu yaparken de camiama fayda sağlamak için gayret göstermeye sonuna dek devam edeceğim.

Kaptanlığım döneminde tarihi başarılar ve büyük mutluluklar yaşadım. Şimdi önümüzde yeni hedefler ve yeni kupalar var. Bu tip, daha önce de aynı şahıs tarafından örneklerinin fazlasıyla görülşdüğü ve gerginlik yaratmayı hedefleyen açıklamalara verilebilecek en güzel cevabın, takım arkadaşlarımın ve teknik ekibimin emekleriyle birlikte ellerimde yükselecek yeni kupalar olduğuna inanıyorum.

Sayın Ergin Ataman olmak istediğim ve olmaktan büyük mutluluk duyduğum yerin neresi olduğunu fotoğrafta görebilir.

Fenerbahçe Doğuş Takım Kaptanı

Melih Mahmutoğlu”