Mehmet Demirkol: Arda Fenerbahçe karşısına ilk 11’de çıkar

Mehmet Demirkol pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı'nın Emre'nin yokluğunda Arda'ya şans vereceğini söyledi.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları…

ÖNDE PRESLE BAŞLAR

Gerek Başakşehir-Konya maçı gerekse Fenerbahçe'nin son iki maçta oynadıkları oyunlara bakınca, Aykut Kocaman'ın başlangıç planının ön alanda pres olması muhtemel.

HELE EMRE YOKKEN…

Hele de Emre yokken, Mossoro sahada olsa bile kasık sorununun performansını etkileme ihtimali varken…

PSİKOLOJİK ETKİ…

Aykut Kocaman'ın Avcı karşısında son 7 maçta kazanamamış olması da bu yönde psikolojik bir etki yapabilir. Başakşehir ideal kadrosuyla Konya'nın presinden çıkamadı.

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TRABZON’DA YAPTIĞINI…

Kocaman özellikle Trabzon deplasmanında yaptığını orada da yapmak isteyecektir. Bu çerçevede Valbuena yedek başlayabilir. Avcı rahat ve kendisinden emin. Hatta sadece bu maçtan değil.

ARDA İLE BAŞLAR

Şampiyonluğu da ilk kez gerçek bir hedef olarak görüyor. Bu maçta %80 Arda ile başlamasını bekliyorum. Ancak merkezde değil sol kanatta.

ARDA’NIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Sarı- Lacivertiler'in sakarlığını en çok kullanabilecek ikili Adebayor ve Visca'ya Arda'nın desteği önemli.

MAÇIN ANAHTARI…

Merkezde İrfan ve Mahmut'la ya Mossoro ya da Gökhan sahaya çıkar. Maçın anahtarı Fenerbahçe stoperleriyle Adebayor arasındaki mücadelede

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SKOR BULMASI KOLAY

Sarı- Lacivertiler'in sakarlığını en çok kullanabilecek ikili Adebayor ve Visca'ya Arda'nın desteği önemli.

VALBUENA’YI EKLEYEBİLİRSE…

Aykut Kocaman ön alan baskısına Başakşehir'in eksiklerini de düşünerek Valbuena'yı ekleyebilirse işi değiştirir. Fransız oynarsa Fenerbahçe sadece korner performansıyla bile maçı alabilir.

Emre olmayınca ev sahibi duran top kalitesinden kaybedecek