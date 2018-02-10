Londra derbisinde kazanan Tottenham Hotspur Arsenal’ı tek golle devirdi

İngiltere Premier League'in 26. haftasının açılış maçında Tottenham Hotspur, Arsenal'ı konuk etti. Ev sahibi Harry Kane'in tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Wembley'de oynanan müsabakada 83,222 seyirciyle Premier League rekoru kırıldı.

İngiltere Premier League’de 27. haftanın açılış maçında Tottenham Hotspur ile Arsenal bir araya geldi. Wembley’de 83,222 seyirciyle Premier League rekorunun kırıldığı mücadelede kazanan taraf 1-0’lık skorla ev sahibi Tottenham oldu. Harry Kane’in 49’da attığı şık kafa golü ev sahibine üç puanı getirirken Arsenal ikinci yarının son bölümü hariç varlık gösteremedi.

Kane, 101. golünü atarken Tottenham 52 puanla maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Son bölümde Alexandre Lacazette ile net fırsatlardan faydalanamayan Arsenal ise deplasmanda üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı ve 45 puanla 6. sırada kaldı. Tottenham farkı artırmak için bulduğu sayısız pozisyonu değerlendiremezken Spurs, başarılı menajeri Mauricio Pochettino’nun olağanüstü karnesi de devam etti. Tottenham, Pochettino yönetiminde Arsenal’a ligde yalnızca bir kez mağlup oldu. İrlandalı futbolcu Liam Miller hayatını kaybetti! 36 yaşındaki İrlandalı eski milli futbolcu Liam Miller, kanserle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İlgili Haberi Oku