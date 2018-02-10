Lindsey Vonn’dan itiraf! Erkek arkadaş istemiş

ABD'li ünlü kayakçı Lindsey Vonn, PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda düzenlediği basın toplantısında özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu. Lindsey Vonn, kayakçı arkadaşlarından kendisine sevgili bulmalarını istediğini söyledi.

PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda ABD adına yarışan dünyaca ünlü sporcu Lindsey Vonn, basın mensuplarına özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinde dördüncü ve son kez Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak olan Lindsey Vonn, basın toplantısın soruları yanıtladı. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kayakçıları arasında gösterilen Lindsey Vonn, tüm organizasyonlara köpeğini de götürdüğünü söyledi ve bir itirafta bulundu.

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Özel hayatında şu sıralar yalnız olduğunun altını çizen Lindsey Vonn, Norveçli erkek kayakçı arkadaşlarından kendisine sevgili bulmalarını istediğini itiraf etti. Lindsey Vonn, bir dönem dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods ile yaşadığı ilişki ile adını duyurmuştu. Lindsey Vonn, Tiger Wodds ile olan birlikteliğine 2015 yılında son vermişti.