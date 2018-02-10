LeBron James’ten şaşırtan Cedi Osman açıklaması

NBA'de ilk kez bir maça ilk 5'te çıkan ve kariyer rekorunu kıran Cedi Osman rüzgarı var. Milli yıldızın takım arkadaşı LeBron James ise, 123-107 kazandıkları maçın ardından genç basketbolcu hakkında övgü dolu sözler sarfetti

SKOR DIŞ HABERLER / NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ın yıldızı LeBron James, milli basketbolcu Cedi Osman’ın kariyer rekoru kırdığı maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı.

Atlanta Hawks’ı 123-107 yenen Cavaliers’ta ilk kez bir maça ilk 5’te başlayan Cedi Osman, sahada kaldığı 38 dakikada 16 sayı, 6 ribaund, 5 asistve 3 top çalma istatiskleri ile galibiyette önemli rol oynadı.

Mücadele sonunda açıklama yapan LeBron James, “Cedi Osman bugün sana ne gösterdi?” sorusuna “Hiçbir şey. Size göstermiş olabilir ama bana bilmediğim bir şey göstermedi” diyerek genç oyuncuyu övdü.

CEDI BRINGS THE ENERGY!@cediosman up to 12 points tonight, a new career high.#TheFirstCedi pic.twitter.com/m6qe4aNhzO — Cleveland Cavaliers (@cavs) 10 Şubat 2018

James geçtiğimiz günlerde de “Cedi burada basketbol aşkıyla oynuyor. Hata yapabilir. Ancak oyundaki saflık takım için bulaşıcı. Ona sahip olmak harika” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cavaliers yöneticisi Koby Altman ise Atlanta maçı sırasında yaptığı açıklamada, “Bu takasları yaparken hedeflerimizden biri Cedi’ye yer açmak ve süresini arttırmaktı. Çünkü bunu hak eden bir oyuncu. Takıma olumlu etki yapıyor” dedi.

Cedi Osman`ın kariyer gecesi NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman dün gece kariyeri açısından tarihi bir gece yaşadı. İlgili Haberi Oku