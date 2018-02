LeBron James’ten şaşırtan Cedi Osman açıklaması

SKOR DIŞ HABERLER / NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ın yıldızı LeBron James, milli basketbolcu Cedi Osman’ın kariyer rekoru kırdığı maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı.

Atlanta Hawks’ı 123-107 yenen Cavaliers’ta ilk kez bir maça ilk 5’te başlayan Cedi Osman, sahada kaldığı 38 dakikada 16 sayı, 6 ribaund, 5 asistve 3 top çalma istatiskleri ile galibiyette önemli rol oynadı.

Mücadele sonunda açıklama yapan LeBron James, “Cedi Osman bugün sana ne gösterdi?” sorusuna “Hiçbir şey. Size göstermiş olabilir ama bana bilmediğim bir şey göstermedi” diyerek genç oyuncuyu övdü.

CEDI BRINGS THE ENERGY!@cediosman up to 12 points tonight, a new career high.#TheFirstCedi pic.twitter.com/m6qe4aNhzO

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 10 Şubat 2018