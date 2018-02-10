Kaya Çilingiroğlu: Fenerbahçe kayberderse Aykut Kocaman’ın son maçı olur

Kaya Çlingiroğlu Süper Lig'de pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında sarı lacivertlilerin kaybetmesi halinde Aykut Kocaman'ın gideceğini iddia etti.

Kaya Çilingiroğlu TRT Spor’da yayınlanan ‘Başlama Vuruşu’ programında, pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir – Fenerbahçe mücadelesini yorumladı. Çilingiroğlu ilginç iddialarda bulundu. İşte o sözler…

KAFA ATINCA DENGELER DEĞİŞMİŞTİ

4 tane final maçı oynadı Fenerbahçe, yine final maçı oynuyor. Çekirge sıçrıyor şimdi, ciddi ve formda bir takımla oynuyor. Başakşehir mutlak favori; ama maç başında 10 kişi kalırsın ve planların değişir. Beşiktaş bunu yaşadı. Mutlak favori olduğu maçta Tosic gitti Van Persie’ye kafa attı. Dengeler değişti.

Mehmet Demirkol: Arda Fenerbahçe karşısına ilk 11`de çıkar Mehmet Demirkol pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı'nın Emre'nin yokluğunda Arda'ya şans vereceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE KAYBEDERSE…

Abdullah Hoca iyi bir taktisyen, sistematik bir şekilde ilerliyor. Fenerbahçe’nin hocası çok demoralize vaziyette. Başkan hiç ortada yok, herhalde seçimlere hazırlanıyor. Fenerbahçe kaybederse bu Aykut Kocaman’ın son maçı olur gibime geliyor. Çok agresif, çok bunalmış her maç bunu anlayabiliyorsun. Kötü bir sonuç alırsa bırakabilir gibi görünüyor.

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SOLDADO BEŞİKTAŞ’TA OYNASA…

Van Persie de varken 4 santrforun 6 gol atmış. Soldado’yu çok beğeniyordum. Beşiktaş’ta oynasa çok farklı olabilirdi. Vuruş tekniği çok üstün bir oyuncu. Pereira ve Advocaat döneminin 10’da biri eleştirilmiyor Aykut Kocaman. Abdullah hoca oyun sistemini ayağı kötü olan iki stopere yapacak. Beşiktaş maçında Tosic’in üzerine baskı yaptırıyorum demişti. Formda bir Başakşehir var. Daha doğru dürüst bir 11 oturtmamış bir Fenerbahçe var karşısında.