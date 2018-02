İrlandalı futbolcu Liam Miller hayatını kaybetti!

Bir dönem Manchester United ve Celtic takımlarında forma giyen İrlandalı eski futbolcu Liam Miller, yakalandığı pankreas kanserine yenik düştü ve 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Manchester’ın yanı sıra kariyerinde İskoçya ve İngiltere’nin önemli kulüpleri olan Celtic, Leeds United ve Sunderland gibi takımlarda da oynayan 36 yaşındaki futbolcuya 2017 yılında pankreas kanseri teşhisi konmuştu.

Miller, son olarak Amerika ekibi Wilmington takımında forma giymişti. Celtic Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl pankreas kanserine yakalanan eski futbolcunun 36 yaşında yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Sunderland ve Queens Park Rangers gibi takımlarda da oynayan Miller, İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı’nda ise 2004-2009 yılları arasında 21 kez forma giymişti.

Manchester United is deeply saddened to learn of the tragic death of our former midfielder Liam Miller. We extend our condolences to his loved ones at this extremely difficult time. pic.twitter.com/k87wINacg3

— Manchester United (@ManUtd) 10 Şubat 2018