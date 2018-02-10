Gençlerbirliği Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Burak Yılmaz Gençlerbirliği Trabzon maçında oynayacak mı?

Süper Lig 21. haftada Trabzonspor Gençlerbirliği'ne misafir oluyor. Son 4 maçtan beraberlikle ayrılan Trabzonspor galibiyet hasretin son vermek istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Gençlerbirliği Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor. Peki, Gençlerbirliği Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın muhtemele ilk 11'leri ve Gençlerbirliği Trabzonspor saat kaçta, hangi kanalda sorularının yantı ile merak edilen tüm detaylar...

Süper Lig 21. hafta Gençlerbirliği Trabzonspor maçıyla devam ediyor. 4 haftadır berabere kalarak taraftarlarını üzen Trabzonspor Gençlerbirliği karşısında üç puan arayacak. Trabzonspor'un Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacağı Gençlerbirliği Trabzonspor maçı saati, hangi kanalda olacağı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ligde sahaya çıktığı son 4 maçtan da 1 puanla ayrılan bordo mavili ekip, Gençlerbilriği karşısında 3 puan hasretine son vererek puan durumundaki yerini korumak istiyor. Her iki takımında heyecanla beklediği Gençlerbirliği Trabzonspor maçına ilgi yoğun olurken, birçok taraftar da maçı ekran başında izlemek içinde Gençlerbirliği Trabzonspor maçı saati ve hangi kanalda olduğunu araştırarak canlı yayın izlemek istiyor. Peki Gençlerbirliği Trabzonspor maçı saati ve hangi kanalda? İşte cevabı…

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Trabzon maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak diye merak eden taraftarlar için; beIN SPORTS 1’den yayınlanacak Gençlerbirliği Trabzonspor saat 16:00’da canlı yayınla ekranlara gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI İLK 11 (MUHTEMEL)

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Palitsevich, Alper, Uğur, Aydın, Scekic, Khalili, Sessegnon, Jailton, Skuletic

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Rodallega

TRABZONSPOR’DA BURAK YILMAZ BU HAFTA DA YOK

Trabzonspor, son 4 lig maçında sırasıyla deplasmanda Kardemir Karabükspor'la 1-1, Atiker Konyaspor'la 2-2, evinde de Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında önemli yara aldı. Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı kart cezası, Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ve Esteban Alvarado ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek. Cezası sona eren Joao Pereira ise takımda yer alabilecek.

Bugün 16.00’da Trabzonspor’u ağırlıyoruz pic.twitter.com/ASAkbxYnbX — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 10 Şubat 2018

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ 68. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, başkentte yapacakları maçla ligde 68. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 67 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.