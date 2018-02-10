Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat isyan etti: O zaman biz figüranız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, takımının Trabzonspor'a karşı iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Benim için bu maçın hakkı 3 puan. Oyuncularımı da kazanmışlar gibi tebrik ettim" dedi. Ümit Özat, Türkiye'de futbolun sadece Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başarısına bağlanmasına isyan etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Gençlerbirliği’nde iki yılda yaklaşık 40 maça çıktığını belirterek, bugün oynanılan maçta takımının mükemmel bir oyun sergilediğini söyledi. Futbolu güzelleştirme adına gerek fikirleriyle, gerek söylemleriyle, gerekse de sahada uygulayacağı oyunla elinden gelen her şeyi yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Ümit Özat, “Ama olay sadece Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın başarısına bağlanmışsa o zaman biz figüranız. Başka söyleyecek bir şey yok” dedi.

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Ümit Özat, Gençlerbirliği’nin artık herkesle kafa kafaya oynayacak bir takım olduğunu ifade ederek, “Bu saatten sonra kimle oynadığımızın bir önemi yok. Yeneriz, yeniliriz ama kafa kafaya oynarız. Oyuncularıma hep şunu söylüyorum; benim için gol yemediğiniz her maç 3 puan değerinde. Çünkü bu 1 puanların faydasını ileride göreceğiz. Bizim için önemli olan içerideki Alanya, Antalya, Osmanlı maçı” şeklinde konuştu.

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“Benim için bu maçın hakkı 3 puan”

Özellikle ikinci yarı daha çok ofansif bir oyun sergilediklerini kaydeden Özat, “Kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar Buna rağmen penaltıdan maçı kaybetseydik kahrolurduk. Ama çocuklar inanılmaz mücadele etti. Benim için bu maçın hakkı 3 puan. Oyuncularımı da kazanmışlar gibi tebrik ettim. İlk yarı 4 maçta 1 puan almıştık, ikinci yarı 4 maçta 8 puan aldık. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’dan alacağımız puanlar bize ekstra fayda sağlayacaktır. Çünkü oyuncularımız diğer rakiplere karşı kalitelerini daha fazla gösterecekler diye düşünüyorum” diye konuştu.

Taraftarın maçtaki coşkusunu değerlendiren Özat, “Bu sene ilk defa böyle coşkulu taraftarın önünde oynadık. Sezon başından bu yana bu destek takımın arkasında olsaydı belki de 7-8 puan daha önde olabilirdik” ifadelerini kullandı.