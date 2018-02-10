FIFA menajerinden olay Belhanda iddiası!

FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Dursun Özbek döneminde yapılan Younes Belhanda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Galatasaray’ın Belhanda transferiyle ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yeşilbaş “Belhanda’yı ben zamanında Galatasaray’a getirebilirim demiştim, 5-6 milyon Euro’ya bu transferi bitirebilirim demiştim. Ben 5 milyona anlaşmıştım iyi bir pazarlıkla bu fiyata inilecekti” dedi.

İşte FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş’ın açıklamaları:

Belhanda’yı 5 milyon Euro’ya getireceğini söyleyen Yeşilbaş, ”Galatasaray daha sonra bu transfer 8 milyon Euro’ya bitirdi ben ise 5’e getirebileceğimi söylemiştim. Aradaki 3 milyonluk farkın ne olduğunu bilmiyorum, menajere verildi mi bilemem. Şimdi Galatasaray 8 milyon Euro ödedi, gazetenin haberine göre ayrıca 1.5 milyon Euro menajer komisyonu ödenmiş gözüküyor. 9.5 milyon Euro’ya mal oldu. Ben Belhanda için teklifimi Levent Nazifoğlu’na yapmıştım, bana herhangi bir cevap gelmedi bir 10 gün sonra 5 milyon Dolar’a anlaştığım Belhanda 9.5 milyon Euro’ya Galatasaray’a geldi.

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‘Beni Beşiktaş’a götür’

Belhanda Galatasaray’la anlaşırken bana ‘Beni Beşiktaş’a götür’ diye mesaj gönderdi. Bunu da Belhanda’ya yakıştıramadım” ifadelerini kullandı.

Brezilya pazarına hâkim olan Yeşilbaş, “Vagner Love, bence Beşiktaş’a çok faydalı olacaktır. Doria Malatyaspor’a çok faydalı olacaktır. Robinho, transferi Sivasspor için çok iyi oldu ben hem genç oyunculara hem de takıma çok şey katacağına inanıyorum.

Galatasaray’ın yaz transferi döneminde Dinamo Kiev’den kadrosuna dahil ettiği; 27 yaşındaki Faslı oyuncu Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta; 2 gol, 8 asist kaydetti.