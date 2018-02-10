Aykut Kocaman’ın büyük kabusu!
Fenerbahçe'de kritik Başakşehir maçı öncesi önemli bir sorun dikkat çekiyor. İlk resmi maçtan bugüne kadar sarı-lacivertli teknik heyet bir türlü tam kadroyla sahaya çıkamıyor, adeta bir kâbus yaşıyor.
Fenerbahçe bu sezon yaşadığı birçok sıkıntıya rağmen zirve yarışından kopmadı. Finansal Fair Play sebebiyle takımın geç kurulması, taraftarlardan tam olarak destek alınamaması, bireysel ve hakem hatalarına rağmen sarı-lacivertliler mücadelesini sürdürüyor.
Ancak bu sezonki en önemli sıkıntılardan biri sakatlıklar oldu. Bunun yanına bazı maçlarda cezalı oyuncular eklenince teknik direktör Aykut Kocaman kadro kurmakta zorlandı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı hiçbir maça tam kadro çıkamayan Fenerbahçe, kritik haftalara girerken bunun sıkıntısını hâlâ aşabilmiş değil.
Sarı-lacivertliler ancak 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçıyla transferlerini tamamladı. İlk 4 maçta eksik kadrosu ve Mehmet Ekici, Fernandao ve Van Persie'nin yaşadığı sakatlıklar sebebiyle zorlanan sarı-lacivertlilerde teknik heyet büyük zorluk çekti. Giuliano, Janssen ve Neto'nun takıma dahil olmasıyla, biraz olsun bu sakatlıkların etkisinden kurtulundu ve mücadele farklı kazanıldı.
6. haftadaki Beşiktaş derbisinde Mehmet Ekici beklenen performansı gösterdi. Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu bu maçtaki performansla galibiyette önemli rol oynasa da bir daha sakatlanarak takımdan bugüne kadar uzak kalacaktı. Bu mücadelede takımın tek eksiği sakatlığı bulunan Van Persie oldu. Sarı-lacivertliler bir daha bu kadar hazır ve güçlü bir kadro ile sahaya çıkamadı.
Milliyet