Demba Ba 286 gün sonra golle döndü! Sosyal medya yıkıldı…

Göztepe'ye transferi büyük ses getiren Demba Ba Süper Lig'de 286 gün sonra yeniden golle tanıştı. Sosyal medya Demba Ba'nın golüyle sallandı...

Spor Toto Süper Lig’in 21.haftasında Göztepe’yi Osmanlıspor karşısında 1-0 öne geçiren Senegalli golcü Demba Ba, uzun süren gol hasretine de son verdi.

Devre arasında Göztepe’nin yolunu tutan 32 yaşındaki futbolcu, son golünü 14 Nisan 2017’de oynanan Başakşehir – Beşiktaş maçında kaydetmişti. O günden bu yana tam olarak 286 gün geçerken, başarılı futbolcu Süper Lig’de yeniden gol sevinci yaşadı. Attığı golden sonra sevincini klasikleşen secde hareketiyle kutlayan Demba Ba sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar eski oyuncularının performansı için çarpıcı paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlar…

Demba ba gollere devam ediyor, iyi hazırlansın form tutsun — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 10 Şubat 2018

Göztepe – Osmanlıspor maçı müthiş. Demba Ba attığı gol dışında süper işler yapıyor. Ayrıca 10 tane Negredo eder. Mac çok keyifli izleyin derim. — Atakan Kurt (@atakankurt2) 10 Şubat 2018

Demba Ba gelmeliymiş :D Haklısın kardeşim gelseydi kesinlikle o gol attığı pozisyonu hazırlayabilirdik Demba Ba’ya. Suç tamamen forvetlerimizde. Adamlara 828482 pozisyon hazırlıyoruz hiçbirini atamıyorlar ya. Negredo, Love falan hepsi çöp hepsi.. — Lodbrok (@Lodbjk) 10 Şubat 2018

Demba Ba Göztepe hücumuna en az 3 seviye arttırmış. Jahovic önemliydi de Demba Ba bu haliyle tek başına takım. Umarım sağlıklı kalır.. — Burak Eren (@SportifCumleler) 10 Şubat 2018

Şu alışkanlığınızdan vazgeçin. Demba ba gol atıyor. Vaaaa biz neden almadık!! Balotelli atıyor yaaa zamanında niye almadık. Burak atıyorr vööö niye almadık. Arkadaş bi salın ya. Bi vazgeçin ya. Almadık işte — Dr. Beşiktaş (@tabip) 10 Şubat 2018

Hoca doğru söylemiş Demba ba'dan sonra bazılarını sadece telefonla ararız… — mazlum şarkaya (@mazi35s) 10 Şubat 2018

“Demba Ba” beşiktaşlılar ellerinde patlayan negredoyu dembaba ile kıyaslayıp yüceltmeye çalışıyor :) — OFLU و (@raufsevncn) 10 Şubat 2018

Demba ba 3 kişiyi yatırdı kaldırdı. Hakkaten sakatmış. İnşallah iyileşir de 6-7 kişiyi çalımlar. — Muhammed Can Geyikçioğlu (@MuhammedCann903) 10 Şubat 2018

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