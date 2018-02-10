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Demba Ba 286 gün sonra golle döndü! Sosyal medya yıkıldı…

Göztepe'ye transferi büyük ses getiren Demba Ba Süper Lig'de 286 gün sonra yeniden golle tanıştı. Sosyal medya Demba Ba'nın golüyle sallandı...
14:1010 Şubat 2018
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Demba Ba 286 gün sonra golle döndü! Sosyal medya yıkıldı…

Spor Toto Süper Lig’in 21.haftasında Göztepe’yi Osmanlıspor karşısında 1-0 öne geçiren Senegalli golcü Demba Ba, uzun süren gol hasretine de son verdi.

Devre arasında Göztepe’nin yolunu tutan 32 yaşındaki futbolcu, son golünü 14 Nisan 2017’de oynanan Başakşehir – Beşiktaş maçında kaydetmişti. O günden bu yana tam olarak 286 gün geçerken, başarılı futbolcu Süper Lig’de yeniden gol sevinci yaşadı. Attığı golden sonra sevincini klasikleşen secde hareketiyle kutlayan Demba Ba sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar eski oyuncularının performansı için çarpıcı paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlar…

10 Şubat 2018 CANLI | Göztepe - Osmanlıspor | İlk yarı oynanıyor... Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Osmanlıspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı 'Skor' sayfalarında... İlgili Haberi Oku

Etiketler
demba ba gol göztepe süper lig
Son güncelleme: 14:56 | 10.02.2018
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