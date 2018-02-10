CANLI YAYIN: Gençlerbirliği Trabzonspor maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar! Gençlerbirliği Trabzon canlı izle!

Süper Lig'de heyecan Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Gençlerbirliği Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar Google üzerinde Gençlerbirliği Trabzon canlı yayın linki aramaya devam ediyor. Donmayan canlı izle linki arayan taraftarlar Gençlerbirliği Trabzonspor maçı izlemek için haberimizi takip edebilir. Gençlerbirliği Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı haberimizin içerisindeki canlı yayın linki aracılığıyla beIN Sports 1 kanalından canlı izleyebilecek. İşte Gençlerbirliği Trabzonspor canlı yayın linki ve kıyasıya mücadeleye sahne olacak Gençlerbirliği Trabzon maçı hakkında tüm detaylar...

Başlamasına artık dakikalar kalan Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu. Son 4 haftada sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Gençlerbirliği Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak diye merak eden futbol severler, karşılaşma başladığı anda haberimizdeki linkten canlı yayına geçiş yapabilir. Türkiye’de beIN SPORTS 1 kanalında yayınlanacak Gençlerbirliği Trabzonspor maçı birçok ülkede de yayınlanacak. Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği, Trabzonspor’u devirerek yükselişe geçmek isterken, 4 maçtır sahadan 1 puanla ayrılan Trabzonspor ise Gençlerbirliği karşısında 3 puan alarak şansızlığına son vermek istiyor. Bein Sports kanalı izleyenler Trabzonspor Göztepe maçını canlı izleyebilecek. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak bir karşılaması olması beklenen Gençlerbirliği Trabzon maçı için canlı yayın linki haberimizin içinde yer alıyor…

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZON CANLI TAKİP

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Trabzon maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak diye merak eden taraftarlar için; beIN SPORTS 1'den yayınlanacak Gençlerbirliği Trabzonspor saat 16:00'da canlı yayınla ekranlara gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR ŞİFRESİZ YAYINLAYAN YABANCI KANALLARFOX SPORTS AFRİCA 2

SPORT KLUB SERBİA 2

SPORT KLUB CRNA GORA 2

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Pogba, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Milinkovic, Sessengon, Skuletic

Trabzonspor: Onur, Kamil Ahmet, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Bero, Rodallega

TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ BU HAFTA DA YOK

Trabzonspor, son 4 lig maçında sırasıyla deplasmanda Kardemir Karabükspor’la 1-1, Atiker Konyaspor’la 2-2, evinde de Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında önemli yara aldı. Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı kart cezası, Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ve Esteban Alvarado ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek. Cezası sona eren Joao Pereira ise takımda yer alabilecek.

Trabzonspor karşısında kadromuz: pic.twitter.com/jB95ufOCZM — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 10 Şubat 2018

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ 68. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, başkentte yapacakları maçla ligde 68. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 67 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.