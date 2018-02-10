CANLI YAYIN: Beşiktaş Karabükspor canlı izle! İşte maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanal…

Bayern Münih maçı öncesi kazanarak moralli hazırlanmak isteyen Beşiktaş, Karabük karşısına as ilk 11'i ile çıkıyor. Canlı yayın izlenebilecek Beşiktaş Kardemir Karabükspor maçı için haberimiz içerisinde maçı yayınlayan yabancı kanallar ile canlı izle linki bulunuyor. Takımını ekran başından da olsa desteklemek isteyen taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Beşitaş Karabük maçı canlı yayını aramaya başladı. Bein Sports kanalı yanı sıra birçok yabancı kanalın da yayınlayacağı Beşiktaş Karabükspor maçını canlı izleme linki ve maçı şifresiz canlı yayınlayan yabancı kanalı haberimiz içinde bulabilirsiniz.

Beşiktaş, zorlu Bayern Münih sınavı öncesinde lig sonuncusu Karabükspor’u evinde ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta berabere kalarak iki puan kaybeden Beşiktaş Kardemir Karabükspor maçını kazanarak hem moral bulmak hem de şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Beşiktaş Karabük mücadelesini kaçırmak istemeyen futbol severler, Beşiktaş Karabükspor maçı canlı yayının kaçırmamak için günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. Tribünlerin dolmasının beklendiği kesin gözüyle bakıldığı Beşiktaş Kardemir Karabükspor maçı için çok sayıda taraftar da ekran başında karşılaşmayı canlı izleyecek. Beşiktaş Karabük maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor. Ayrıca BJK Karabük maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanalı da haberimiz içerisinde bulabilirsiniz…

BEŞİKTAŞ KARABÜK CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR MAÇI CANLI TAKİP

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR MAÇINI YAYINLAYAN YABANCI KANAL

Türkiye dışında yaşayan fakat Beşiktaş Kardemir Karabükspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler de karşılaşmayı Fox Sports Africa 2 kanalında canlı izleyebilir.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/fUUJRhrj1v — Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş Karabükspor maçı 10 Şubat Cumartesi saat 19:00 başlayacak. Beşiktaş Karabük saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak diye merak eden taraftarlar için ise, Beşiktaş Karabükspor maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR MAÇI İLK 11'İ

BEŞİKTAŞ: Fabri; Gökhan, Pepe, Medel, Adriano; Atiba, Oğuzhan; Quaresma, Talisca, Babel; Negredo

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ibanez, Ergin, Bliznichenko, Alexe

Spor Toto Süper Lig’de yaptığı 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren Kardemir Karabükspor ise şu ana dek 3 kez galip gelebildi. Oynadığı 3 maçı beraberlikle tamamlayan ve 14 kez mağlup olan ve 12 puana sahip olan Kardemir Karabükspor, son sırada yer alıyor.

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle son Bursaspor maçında forma giyemeyen Ryan Babel'in ise cezası sona erdi.

BEŞİKTAŞ İLE KARABÜKSPOR 20. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.