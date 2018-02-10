CANLI İZLE: Everton Crystal Palace maçını canlı izle! Hangi kanalda? Cenk Tosun ilk 11’de mi?
Premier Lig’de 10. sırada olan Everton, Crystal Palace karşısında hem 3 puan hem de moral arıyor. Cenk Tosun’un yedek başlayacağı maçta hocasından forma şansı bekleyecek. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği maçta gözler Cenk Tosun’u arayacak. Peki, canlı yayın ekrana gelen Everton Crystal Palace hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Everton Crystal Palace maçını canlı izleyebileceğiniz canlı yayın linki…
EVERTON CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLE
EVERTON CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premiere Lig’in 27. haftasında Everton, Crystal Palace’ı konuk ediyor. 10 Şubat Cumartesi günü TSİ 18.00’da başlayacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
| Team news is in for today’s clash with @CPFC.
changes@Elia22Mangala home debut#EFCmatchday pic.twitter.com/sRnA1INMPn
— Everton (@Everton) 10 Şubat 2018
EVERTON CRYSTAL PALACE CENK TOSUN OYNUYOR MU?
Milli oyuncu Cenk Tosun, geçtiğimiz haftaki Arsenal mücadelesine 78'inci dakikada Oumar Niasse'ın yerine dahil olmuştu. Taraftarların Cenk Tosun’un ilk 11’de sahaya çıkması için kampanya başlattığı bu hafta, Teknik Direktör Sam Allardyce’in tercihinin pek etkilemedi. İlk 11’de yer almayan Cenk Tosun maçın ilerleryen dakikalarında oyuna girmek için hocasından şans bekleyecek.