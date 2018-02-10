CANLI | Göztepe – Osmanlıspor | İkinci yarı oynanıyor…
Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Osmanlıspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı 'Skor' sayfalarında...
Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor.
İzmir’de oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken beİN Sports 1 ekranlarından naklen izlebiliyor.
Öte yandan mücadelenin canlı takibi ‘Skor’ sayfalarından yapılabiliyor.
İLK 11’LER
GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Adama Traore, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Demba Ba
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Pinto, Numan, Yalçın, Vrsajevic, Ceyhun Gülselam, Tortol, Serdar, Özer, Umar, Mehmet Batdal
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 14:51 | 10.02.2018