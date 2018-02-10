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CANLI | Göztepe – Osmanlıspor | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Osmanlıspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı 'Skor' sayfalarında...
13:3010 Şubat 2018
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CANLI | Göztepe – Osmanlıspor | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor.

İzmir’de oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken beİN Sports 1 ekranlarından naklen izlebiliyor.

Öte yandan mücadelenin canlı takibi ‘Skor’ sayfalarından yapılabiliyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIGöztepe S.K. – Osmanlispor

 İLK 11’LER

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Adama Traore, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Demba Ba

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Pinto, Numan, Yalçın, Vrsajevic, Ceyhun Gülselam, Tortol, Serdar, Özer, Umar, Mehmet Batdal

10 Şubat 2018 Demba Ba 286 gün sonra golle döndü Göztepe'ye transferi büyük ses getiren Demba Ba Süper Lig'de 286 gün sonra yeniden golle tanıştı. İlgili Haberi Oku

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Etiketler
göztepe Osmanlıspor
Son güncelleme: 14:51 | 10.02.2018
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