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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. 82'de Uğur Demirok'la penaltı kaçıran bordo mavililer beraberlik serisini 5 maça çıkardı.
15:2710 Şubat 2018
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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor

Ligde son 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Trabzonspor Başkent’te de istediğini alamadı… 82’inci dakikada Uğur Demirok ile penaltı kaçıran Trabzonspor 1 puana razı oldu. Ev sahibi ise 87’de Khalili ile direği geçemedi. Bu sonucun ardından puanını 33’e çıkaran bordo mavililer averajla 6.sıraya yükseldi. 22 puan yapan Gençlerbirliği ise 12.sıraya çıktı.

Trabzonspor ligde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Gençlerbirliği de evinde Göztepe'yi konuk edecek.

CANLI MAÇ ANLATIMIGençlerbirligi – Trabzonspor

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Etiketler
Gençlerbirliği süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 17:59 | 10.02.2018
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