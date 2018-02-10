CANLI | Beşiktaş Kardemir Karabükspor maçı (İşte 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı Beşiktaş Kardemir Karabükspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş zirve takibini sürdürmek isterken Karabük sürprize imza atarak moral bulmanın peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor. Beşiktaş, zirve takibini sürdürmek ve rakipleri üzerinde baskı yaratmak için kazanmak isterken ligin son sırasına demir atan Karabük, Vodafone Park’ta sürprize imza atıp moral kazanmanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Vodafone Park’ta saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren Kardemir Karabükspor ise şu ana dek 3 kez galip gelebildi. Oynadığı 3 maçı beraberlikle tamamlayan ve 14 kez mağlup olan ve 12 puana sahip olan Kardemir Karabükspor, son sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle son Bursaspor maçında forma giyemeyen Ryan Babel’in ise cezası sona erdi.

BEŞİKTAŞ – KARDEMİR KARABÜKSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

HAKEM: Bülent Yıldırım

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ibanez, Ergin, Bliznichenko, Alexe

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz