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Beşiktaş’ta Vagner Love’un golü ofsayt çıktı

Beşiktaş'ın 5-0 kazandığı Kardemir Karabükspor maçında Vagner Love, oyuna dahil olduktan sonra attığı golle skoru 3-0'a taşımıştı. Vagner Love'un Beşiktaş forması ile attığı ilk gol ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yayıncı kuruluş, tartışmalara son noktayı koydu.
22:0710 Şubat 2018
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Beşiktaş’ta Vagner Love’un golü ofsayt çıktı

Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor karşısında son haftaların en etkili oyunlarından birini ortaya koydu. Maç boyunca rakibinden üstün olan Beşiktaş, mücadeleyi 5-0 kazanarak zirve yarışında ‘Ben de varım’ dedi. Beşiktaş’ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettiği Vagner Love da, Negredo’nun yerine oyuna girdi ve siyah-beyazlı formayla ilk golünü ağlara bıraktı. Ancak Vagner Love’un ilk Beşiktaş’ın 3. golü, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi. Adriano’nun ortasında şık bir vuruşla ağları havalandıran Brezilyalı futbolcunun, savunmanın önünde olup olmadığı merak konusu oldu.

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Maçın yayıncı kuruluşu beIN Sports, karşılaşmanın ardından yaşanan ofsayt tartışmalarına son noktayı koydu. Piero'ya göre, Vagner Love’un attığı ilk golde 42 cm ile ofsayt olduğu tespit edildi.

Etiketler
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