Beşiktaş’ta Vagner Love ilk golünü attı
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafona Park’ta Kardemir Karabükspor’u konuk etti. İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmada özellikle Negredo ile birçok gol pozisyonundan faydalanamayan Beşiktaş’ta yeni transfer Vagner Love, ikinci yarıda oyuna girdi. Devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan alınan Love, Negredo’nun yerine oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra topu ağlara gönderdi.
Adriano’nun ortasında savunmadan sıyrılarak şık bir vuruş yapan Vagner Love, takımını 3-0 öne geçirdi. Beşiktaş forması ile ilk golüne imza atan Brezilyalı forvet, büyük sevinç yaşadı. Vagner Love’un gölü sonrası Vodafona Park’ta bir zamanların ünlü şarkısı ‘What is Love’ çalındı. Beşiktaş maçı 5-0 kazanırken, Vagner Love uzatma dakikalarında bir gol daha atarak bir kez daha sevinç yaşadı.