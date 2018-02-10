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Beşiktaş’ta Vagner Love ilk golünü attı

Beşiktaş'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, Kardemir Karabükspor maçında oyuna sonradan girip golünü attı. Love'un golü sonrası Vodafone Park'ta 'What is Love' şarkısı çalındı.
20:3010 Şubat 2018
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Beşiktaş’ta Vagner Love ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafona Park’ta Kardemir Karabükspor’u konuk etti. İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmada özellikle Negredo ile birçok gol pozisyonundan faydalanamayan Beşiktaş’ta yeni transfer Vagner Love, ikinci yarıda oyuna girdi. Devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan alınan Love, Negredo’nun yerine oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra topu ağlara gönderdi.

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Adriano’nun ortasında savunmadan sıyrılarak şık bir vuruş yapan Vagner Love, takımını 3-0 öne geçirdi. Beşiktaş forması ile ilk golüne imza atan Brezilyalı forvet, büyük sevinç yaşadı. Vagner Love’un gölü sonrası Vodafona Park’ta bir zamanların ünlü şarkısı ‘What is Love’ çalındı. Beşiktaş maçı 5-0 kazanırken, Vagner Love uzatma dakikalarında bir gol daha atarak bir kez daha sevinç yaşadı.

Etiketler
beşiktaş Vagner Love what is love
Son güncelleme: 20:52 | 10.02.2018
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