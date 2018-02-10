Beşiktaş Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş 36 maçtır evinde…

Süper 21. hafta nefesleri kesecek Beşiktaş Kardemir Karabükspor maçıyla devam ediyor. 3 puana fazlasıyla ihtiyacı olan iki takımın karşı karşıya geleceği Beşiktaş Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda taraftarlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Karabük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanal canlı yayınlanacak?

36 maçtır evinde yenilmeyen Beşiktaş, Kardemir Karabükspor’u ağırlıyor. Hem şampiyonluk yarışını hem de kümede kalma mücadelesini yakında ilgilendiren Beşiktaş Karabük maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin cevap aradığı soruların başında geliyor. Hafta içinde Bayern Münih ile karşılaşacak Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in ilk 11’de sürprizler yapması bekleniyor. Lider Başakşehir’in 6 puan gerisindeki Beşiktaş şampiyonluk iddiası içinde mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Beşiktaş Karabükspor saati, Beşiktaş Karabük maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı…

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş Karabükspor maçı 10 Şubat Cumartesi saat 19:00 başlayacak. Beşiktaş Karabük saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak diye merak eden taraftarlar için ise, Beşiktaş Karabükspor maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/fUUJRhrj1v — Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR MAÇI İLK 11’İ (MUHTEMEL)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Ferhat, Hakan, Kravchenko, İshak, Osman Çelik, Murat Akın, Bliznichenko, Leandrinho, Ergin Keleş, Marius Alexe

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren Kardemir Karabükspor ise şu ana dek 3 kez galip gelebildi. Oynadığı 3 maçı beraberlikle tamamlayan ve 14 kez mağlup olan ve 12 puana sahip olan Kardemir Karabükspor, son sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle son Bursaspor maçında forma giyemeyen Ryan Babel’in ise cezası sona erdi.

BEŞİKTAŞ İLE KARABÜKSPOR 20. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11’ini Beşiktaş, 3’ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Karabük’te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR’UN DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5’ini kazandı, 4’ünde berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sekizi İstanbul’da, biri Ankara’da oynanan maçlarda Beşiktaş 15, Kardemir Karabükspor ise 7 gol attı. Geçen sezon İstanbul’daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi.