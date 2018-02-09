Zeljko Obradovic’ten Panathinaikos açıklaması

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın son dakikalarına doğru hücumda inişli çıkışlı bir oyun sergilemelerine rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Brose Bamberg'i 77-69 mağlup etti.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Her maçta olduğu gibi bu mücadele de sonuna kadar önemliydi. Karşılaşmaya en iyi şeklide hazırlanmaya çalıştık. İki maç arasında bazı farklar var. Özellikle Almanya'daki maça bakarsak. Bunu anlamaya çalıştık ve birçok dakika iyi basketbol oynadık. Çok fazla iniş ve çıkışlar oldu yine özellikle son dakikalarda niye hücumda öyle oynadık anlayamadım. Brose çok iyi bir takım ve özellikle ilk yarı savunmayı çok iyi oynadılar. Bizim için önemli bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 77-69 Brose Bamberg THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş evinde Brose Bamberg ile karşılaştı. Müsabaka Fenerbahçe'nin 77-69'luk üstünlüğüyle sona erdi. İlgili Haberi Oku Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un takımı Euoleague'den çekeceği yönündeki haberler hakkında da konuşan deneyimli koç, “Orası 3 yıl çalıştığım bir kulüp. Panathinaikos'suz bir Eurolegaue imkansız. Hala da çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Giannakopoulos`dan ceza sonrası Euroleague`den çekilme tehdidi Fenerbahçe Doğuş ile oynanan maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle Euroleague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl men cezasına çarptırılan Panathinaikos Başkanı Giannokopoulos, kulübün Euroleague'deki geleceğini oylamaya açacak. İlgili Haberi Oku