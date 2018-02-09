Yıldırım Demirören: Emre’nin cezası vicdani değil hukuki

Gazeteci-Yazar Serdar Ali Çelikler, spor gündeminde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i aradığını söyleyen Çelikler, Demirören'in “Kimse hakemler hakkında açıklama yapıp baskı kurmaya çalışmasın, bu numaralar artık eskide kaldı” sözlerini köşesine taşıdı.

Ünlü futbol yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile aralarında geçen diyaloğu bugünkü yazısına taşıdı. Caner Erkin-Emre Belözoğlu cezaları konusunda Demirören’in “Caner'e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi. Emre meselesinde hakemin alanı içerisinde ve hakemin raporuna bağlı kalıyoruz ” dediğini açıkladı. İşte Çelikler’in o yazısı…

”Önceki gün köşemde Yıldırım Demirören'e 6 adet soru sormuş ve bu konular hakkında tatminkâr cevaplar vermesi gerektiğini söylemiştim. Dün Sayın Demirören'i aradım ve yanıtlarını almak istediğimi söyledim.

Kendisi de yakında bir TV kanalına röportaj vereceğini ve konuşacağını söyledi ama bana da bir takım yanıtlar verdi.

Öncelikle “Eski Türkiye'deki oyunları yeni Türkiye'de kimseye yaptırmam” diyerek söze girdi. “Kimse hakemler hakkında açıklama yapıp oynanacak maçlar üzerinden baskı kurmaya kalkmasın, bu numaralar eskide kaldı” dedi. Sezon sonuna kadar MHK'de bir değişim olmayacağını da söyledi.

‘TEBLİGATTAN SONRA HİÇ HAKEM DEĞİŞTİRMEDİK'

Mustafa Çulcu'nun “Hakemler değiştirildi” iddiasına da yanıt verdi ve “Tebligat yapıldıktan sonra bugüne kadar hiç hakem değişmedi. Tebligat yapılana kadar da birçok hakemin isminin bir maç için geçebilir. Bu maç için şunu mu verelim bunu mu tartışması yapılmıştır ama tebligat sonrası değişiklik olmadı. İddia sahipleri ispatla mükelleftir” dedi.

Emre Belözoğlu PFDK`ya sevk edilmedi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçında hakem Halis Özkahya'ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu'nun ise sevkine gerek görülmedi. İlgili Haberi Oku

‘EMRE'NİN CEZASI VİCDANİ DEĞİL HUKUKİ'

Caner Erkin-Emre Belözoğlu cezaları konusunda ise “Caner'e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi. Emre meselesinde hakemin alanı içerisinde ve hakemin raporuna bağlı kalıyoruz. Vicdani değilse de hukuki” yanıtını verdi. Beşiktaş'tan alacağı ile ilgili daha önce açıklama yaptığını söyleyip Terim ile davanın kendisi ile ilgili değil kurumsal bir durum olduğunu belirtti.

‘FATİH TERİM'LE ŞAHSİ MESELEM YOK'

Terim'in davayı kazanması halinde ücretini TFF'den alacağını, şahsi bir meselesinin olmadığını; her kulüpte hoca tazminatı durumunun olduğunu ifade etti. Erman Toroğlu'nun Fikret Orman'ın iddiası ile ilgili yorumuna ise: “Fikret Bey'e sorsunlar. Madem onun iddiasıymış” demekle yetindi.

En kritik kısım olan FETÖ'cülerin temizlenmediği iddiasına ise sert çıktı ve şunları söyledi: “Bilen, elinde belgesi olan varsa gelsin anında gereğini yapalım. Biz temizliği yaptığımız gibi 32 bin kişinin bilgilerini de devletin ilgili kurumlarına gönderdik. Buradan da bir sonuç çıktığı zaman zaten gereğini yapıyoruz. İstihbaratçı değiliz. Gönderdik bilgileri, sorun olan varsa da gereğini yapıyoruz. İmalarla kafa karıştırmaya çalışmasın kimse.”

Fikri takip gereği kendisi ile yaptığım görüşmenin yansıması budur. Sayın Başkan, TV röportajında daha geniş açıklamalar yapacaktır muhakkak.”