Türkiye Triatlon Federasyonu’nda sular durulmuyor

Türkiye Triatlon Federasyonu eski Başkanı Hamdi Güneş, federasyonu 277 bin TL zarara uğrattığı gerekçesiyle 1 yıl ceza aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu, 03.02.2018 tarihli 2017/006 Esas-2018/3 kararı ile, federasyonu 277 bin 508.47 TL zarara uğrattığı gerekçesiyle Türkiye Triatlon Federasyonu eski Başkanı Hamdi Güneş’e 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.

Amatör sporlarda neler oluyor? Türkiye Kayak Federasyonu`na Mali Genel Kurulu iptal edildi.. Amatör spor federasyonlarında sular durulmuyor. Son 3 ayda Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Judo Federasyonu seçimleri, Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu , Boks Federasyonu'nun 2012 Olağan Genel Kurulu ve Türkiye Kayak Federasyonu'nun Mali Genel Kurul'u iptal edildi. İlgili Haberi Oku

2014-2016 yıllarında Türkiye Triatlon Federasyonu’nda başkanlık yapan Hamdi Güneş, teftiş kurulunun yapmış olduğu inceleme sonrasında, federasyon adına alınan hatlarla ilgili faturaları mevzuatlara aykırı bir şekilde ödeyerek federasyonu 277 bin 508.47 TL zarara uğrattığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Hamdi Güneş, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldığı için 5 yıl federasyonun hiçbir biriminde görev alamayacak ve başkanlığa tekrar aday olamayacak.