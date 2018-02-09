THY Euroleague | Unicaja Malaga 81-68 Anadolu Efes

THY Euroleague'de normal sezonun 22. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Unicaja Malaga'ya 81-68 mağlup oldu ve 16. yenilgisini alarak son sırada kaldı.

THY Euroleague’de normal sezonun 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Unicaja Malaga’yla karşılaştı. Bu sezon Avrupa istediği sonuçları bir türlü alamayan ve son sıraya demir atan Efes, parkeden 81-68 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar 22. maçında 16. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı.

Aldığı 9 galibiyetle 10. sırada yer alan Unicaja Malaga’da kenardan oyuna dahil olan Adam Waczynski 20 sayıyla oynarken James Augustine 10 sayı ve 12 ribaundla ‘double-double’ yaptı. Temsilcimizde ise Errick McCollum 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Zoran Dragic ise 12 sayı kaydetti. NBA`de Cleveland Cavaliers takasın son gününde 6 oyuncu yollayıp 4 oyuncu aldı NBA'de takas sezonunun son gününde Cleveland Cavaliers önemli hamleler yaptı. LeBron James ve arkadaşları son zamanlarda istedikleri sonuçları elde edemezken Cavs, çözümü 6 oyuncu yollayıp kadroya 4 yeni isim dahil etmekte buldu. İlgili Haberi Oku