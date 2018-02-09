Samsunspor ‘Kayyum Yönetimi’ belli oldu

Samsunspor'un olağanüstü kongresinde aday çıkmayınca kayyuma devredilen ardından kulübe, kayyum heyeti atandı.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor’u yönetecek olan kayyum heyeti açıklandı.

Amatör sporlarda neler oluyor? Türkiye Kayak Federasyonu`na Mali Genel Kurulu iptal edildi.. Amatör spor federasyonlarında sular durulmuyor. Son 3 ayda Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Judo Federasyonu seçimleri, Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu , Boks Federasyonu'nun 2012 Olağan Genel Kurulu ve Türkiye Kayak Federasyonu'nun Mali Genel Kurul'u iptal edildi. İlgili Haberi Oku

Samsun Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamad şu ifadeler kullanıldı:

“Samsunspor Kulübü´ne, kulüp genel kurulu tarafından yönetim kurulu seçilip göreve başlayıncaya kadar, TMK 427/4 hükmü gereğince adı belirtilen Samsunspor Kulübü´nün işlerini yürütmek üzere; Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi´nin Esas No:2018/177 ve Esas Karar No:2018/197 kararı ile Ahmet Güral Karayılmaz, Nihat Soğuk, Suat Çakır, Mesut Aydoğdu, Mehmet Hayri Şen, Osman Arslan ve Mehmet Cem Yazgan kayyum olarak atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”