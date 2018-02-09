Robin van Persie siftah yaptı!

Devre arasında Fenerbahçe'den Feyenoord’a transfer olan Robin van Persie 13 yıl aradan sonra bu formayla ilk golünü attı. Robin van Persie, yeni takımındaki ilk golünü ligde 3-0 yendikleri Groningen karşısında oyuna girdikten bir dakika sonra kaydetti.

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