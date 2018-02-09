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Robin van Persie siftah yaptı!

Devre arasında Fenerbahçe'den Feyenoord’a transfer olan Robin van Persie 13 yıl aradan sonra bu formayla ilk golünü attı. Robin van Persie, yeni takımındaki ilk golünü ligde 3-0 yendikleri Groningen karşısında oyuna girdikten bir dakika sonra kaydetti.
09:269 Şubat 2018
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Robin van Persie siftah yaptı!

Hollanda Birinci Futbol Ligi’nin (Eredivisie) 22. haftasında Feyenoord sahasında Groningen’i konuk etti. Fenerbahçe'den devre arasında Feyenoord'a transfer olan Hollandalı yıldız Robin van Persie takımıyla ilk golünü attı. Groningen karşılaşmasında 78. dakikada oyuna giren Persie aynı dakikada attığı golle takımının 3. golünü atmış oldu. Robin van Persie attığı bu golle Feyenoord formasıyla 13 yıl 358 gün sonra yeniden golle tanıştı.

Feyenoord karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

 

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Son güncelleme: 09:36 | 09.02.2018
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