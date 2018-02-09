Philadelphia Eagles’in taraftarları iyice abarttı!

Super Bowl 2018'in şampiyonu Philadelphia Eagles'in taraftarları kutlamaları abartmaya başladı. Sokaklarda dışkı yiyenlerden marketleri yağmalayanlara kadar...

AFC Şampiyonu New England Patriots ile NFC Şampiyonu Philadelphia Eagles’ı Minnesota’da yer alan US Bank Stadı’nda bir araya getiren 52. Super Bowl’da kazanan 41-33’lük skorla Eagles oldu. Maçın ardından Philadelphia Eagles taraftarları eğlencenin dozunu kaçırdı.

Son şampiyon Patriots’ı mağlup etmeyi başaran Eagles tarihinde ilk kez şampiyonluğu yaşamasının ardından taraftarlar ne yapacaklarını şaşırdı.

Philadelphia Eagles’in taraftarları kutlamaları abartmaya başlayıp sokaklarda dışkı yedi. Marketleri yağmaladı.

İşte o görüntüler…