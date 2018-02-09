Paris Saint Germain maçına sürpriz bir engel

Fransa ekiplerinden aris Saint Germain'in bu hafta sonu Toulouse ile oynayacağı maç tehlikeye girdi.

Fransa Lig lideri Paris Saint Germain’in bu hafta sonu Toulouse ile oynayacağı maç tehlikeye girdi.

Şampiyonlar Ligi’nde önümüzdeki hafta içi Real Madrid ile karşılaşacak olan Fransız devinin, ligde oynayacağı Toulouse maçının çiftçilerin yaptığı protestolar nedeniyle ertelenme riskinin bulunduğu iddia edildi.

Hükümetin tarım politikalarını eleştirmek için ayaklanan çiftçiler, birçok otoyolu tıkarken, polisle aralarında çok ciddi bir gerginlik bulunuyor. Çiftçiliğin ülkede öleceğini düşünen insanlar, sokaklarda lastik yakıp polis ile münakaşaya girerken, maçın oynanacağı Toulouse şehrinde adeta ortalık karışmış durumda.

Protestoların bir türlü durmaması sebebiyle maçın oynanmasının da tehlikeye girdiği belirtilirken, Fransa Ligue 1 yönetiminin de bu konuyu gündemine aldığı ve maçı erteleme ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtildi. Eğer maç ertelenirse, PSG Real Madrid maçı öncesi Fransız ekip, hafta sonunu pas geçmiş olacak.

(Sporx)

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