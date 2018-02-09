NBA’de Cleveland Cavaliers takasın son gününde 6 oyuncu yollayıp 4 oyuncu aldı
SKOR DIŞ HABERLER / Son zamanlardaki kötü performansı ve aldığı farklı mağlubiyetler ile dikkat çeken Cleveland Cavaliers, takas sezonunun son gününde önemli hamleler yapıyor. Daha önce Isaiah Thomas’ı gönderip Jordan Clarkson ve Larry Nance JR’ı kadrosuna katan takım iki takas daha yaptı.
Bunların ilkinde üç takımın olduğu takasta Utah Jazz’den Rodney Hood ve Sacramento Kings’ten George Hill Cleveland’ın yolunu tutarken, Iman Shumpert Sacramento Kings’e, Derrick Rose ve Jae Crowder ise Utah Jazz’e gönderildi. Ayrıca, Joe Johnson da Sacramento’nun yolunu tuttu.
WADE GERİ DÖNDÜ
Bir diğer takasta ise sezon başında takıma katılan Dwyane Wade, şampiyonluk yaşadığı eski kulübü Miami Heat’e 2. tur seçim hakkı karşılığında takaslandı.
Buna göre bu üç takasla Isaiah Thomas, Channing Frye, Iman Shumpert, Derrick Rose, Jae Crowder ve Dwyane Wade takımdan gönderilirken, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr, Rodney Hood ve George Hill LeBron James’in yeni takım arkadaşları oldu.