Mitrovic’in transferinde Snapchat etkisi
Ocak ayı transfer döneminin son gününde geçirdiği enteresan gün ile hatırlanan ve bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Newcastle United'ın bonservisini elinde bulundurduğu Sırp forvet Aleksandar Mitrovic, Fulham'a nasıl kiralık olarak gittiğini anlattı.
Transferin son gününde eski takımı Anderlecht’e dönmek için Belçika’ya uçan ancak Anderlecht’in yeterli parası olmaması sebebiyle transferi yatan Mitrovic, daha önceden görüştüğü Fulham ile yeniden teması ”Snapchat” üzerinden kurduğunu açıkladı.
Mitrovic: ”Daha önce konuştuğum Fulham’ın Sırp hocası Jokanovic’e, ‘Beni fazla beklemeyin, Anderlecht’e gidiyorum’ demiştim. Ancak daha sonra transfer yatınca fazla vaktim yoktu ve Fulham’a gitmek zorundaydım. Tam bu noktada Snapchat’ten Jokanovic’e mesaj attım ve ‘Şanslı günündesin, transferim yattı, yanına geliyorum.’ dedim. İşte transfer böyle gerçekleşti” dedi.
Son güncelleme: 16:43 | 09.02.2018