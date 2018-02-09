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Mitrovic’in transferinde Snapchat etkisi

Ocak ayı transfer döneminin son gününde geçirdiği enteresan gün ile hatırlanan ve bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Newcastle United'ın bonservisini elinde bulundurduğu Sırp forvet Aleksandar Mitrovic, Fulham'a nasıl kiralık olarak gittiğini anlattı.
16:369 Şubat 2018
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Mitrovic’in transferinde Snapchat etkisi

Transferin son gününde eski takımı Anderlecht’e dönmek için Belçika’ya uçan ancak Anderlecht’in yeterli parası olmaması sebebiyle transferi yatan Mitrovic, daha önceden görüştüğü Fulham ile yeniden teması ”Snapchat” üzerinden kurduğunu açıkladı.

09 Şubat 2018 Everton Menajeri Sam Allardyce Cenk Tosun hakkında kararını verdi Beşiktaş'tan devre arasında ayrılarak Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, son maçta formasını Niasse'ye kaptırmıştı. Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'u yeniden 11'e almaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

Mitrovic: ”Daha önce konuştuğum Fulham’ın Sırp hocası Jokanovic’e, ‘Beni fazla beklemeyin, Anderlecht’e gidiyorum’ demiştim. Ancak daha sonra transfer yatınca fazla vaktim yoktu ve Fulham’a gitmek zorundaydım. Tam bu noktada Snapchat’ten Jokanovic’e mesaj attım ve ‘Şanslı günündesin, transferim yattı, yanına geliyorum.’ dedim. İşte transfer böyle gerçekleşti” dedi.

Etiketler
Aleksandar Mitrovic Fulham newcatle united
Son güncelleme: 16:43 | 09.02.2018
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