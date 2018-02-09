Mitrovic’in transferinde Snapchat etkisi

Ocak ayı transfer döneminin son gününde geçirdiği enteresan gün ile hatırlanan ve bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Newcastle United'ın bonservisini elinde bulundurduğu Sırp forvet Aleksandar Mitrovic, Fulham'a nasıl kiralık olarak gittiğini anlattı.

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