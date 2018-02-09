MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 77-69 Brose Bamberg

THY Euroleague’in 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş evinde Brose Bamberg ile karşılaştı. Müsabaka Fenerbahçe’nin 77-69’luk üstünlüğüyle sona erdi.

Turkish Airlines EuroLeague 22. hafta maçında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk eden Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleden 77-69 galip ayrıldı.

Mücadeleye Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Nicolo Melli, Marko Guduric ve Ali Muhammed beşiyle başlayan sarı lacivertlilerin, maçtaki ilk sayıları Ahmet Düverioğlu'ndan geldi(2-0). Konuk takımın ilk 3 dakikalık bölümdeki sayılarıysa serbest atış çizgisine gelen Louis Olinde'den gelirken, Fenerbahçe Doğuş Ahmet ve Guduric ikilisiyle maçın 3:30'luk bölümünü 6-2 önde geçti.

TV molasına 11-3 gibi farklı skorla önde giren Fenerbahçe Doğuş karşısında, Brose Bamberg; Olinde ve Wright'la maça ortak olmaya çalıştı(11-8). Almanya temsilcisi çeyreğin devamında Hackett'la maça tutunmaya çalışsa da, Fenerbahçe periyotu 16-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe her iki takım da hızlı bir başlangıç yaptı. İlk 5 dakikalık bölümde sarı lacivertli ekip Jan Vesely, Kostas Sloukas ve Luigi Datome'yle sayılar bulurken, Brose Bamberg ise Heckmann ve Dejan Musli ikilisiyle potamızda etkili oldu(26-22). Çeyreğin devamında Vesely ve Nicolo Melli'nin skor yüküne Nikola Kalinic'in de ortak olmasıyla Fenerbahçe soyunma odasına 42-32'lik üstünlükle girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğine Marko Guduric-Jan Vesely-Brad Wanamaker üçlüsüyle iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, farkı 15 sayıya kadar çıkardı(50-35). Maçın başından itibaren skor avantajını elinde tutan sarı lacivertliler, final periyotuna 61-48 önde giren taraf oldu.

Final periyotuna iyi başlayan bu kez Brose Bamberg oldu. Musli ve Hickman'ın basketleriyle farkı 8 sayıya(70-62) indiren konuk takım karşısında; Fenerbahçe Doğuş, Jan Vesely'nin harika oyunuyla farkı bir kez daha çift hanelere çıkardı(74-62).

Geriye kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Brose Bamberg'i 77-69 mağlup etti.