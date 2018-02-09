Kış Olimpiyat Oyunları başlıyor

7 dalda 15 disiplinde madalya mücadelesi yapılacak. Tarihin en soğuk kış oyunları, sporcuları bekliyor: Akşamları eksi 20 derece... Olimpiyat Oyunları'nda Kuzey Kore ve Güney Kore tarihte ilk defa 'Birleşik Kore' bayrağı altında yarışacak.

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları, bugün TSİ 14.00'teki açılış töreni ile resmen başlıyor. Açılış töreni, 35 bin kapasiteli PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. 7 dalda 15 disiplinde 102 madalya mücadelesi yapılırken 3.984 sporcu ve yetkili, olimpiyat köyünde konaklayacak. Kış Olimpiyatları, 2 yıldır diplomatik ilişkisi bulunmayan Güney Kore ile Kuzey Kore arasında da köprü kurulmasını sağladı.

Norveç takımı yanlışlıkla 15 bin yumurta sipariş etti Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılan Norveç takımının yönetimi, atletler için yerel bir süpermarketten yanlışlıkla 15,000 yumurta sipariş etti. İlgili Haberi Oku

Tarihte ilk: Birleşik Kore

Açılış törenine ‘Birleşik Kore' bayrağı altında katılacak Kuzey ve Güney Koreli sporcular, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) onay vermesinin ardından oyunlarda Birleşik Kore Kadın Buz Hokeyi Takımı ile mücadele ederek bir ilki gerçekleştirecek. PyeongChang 2018, tarihin en soğuk olimpiyatları olacak. Hava sıcaklığı gündüz -5 derece dolayında seyretse de rüzgâr nedeniyle hissedilen sıcaklık -20'ye kadar düşebiliyor.

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Suni kar takviyesi

Bugüne kadar en soğuk olimpiyatlar Lillehammer'da gerçekleşmiş ve 1994'teki oyunlarda -11 derece görülmüştü. Aşırı soğuk nedeniyle bölgede kar sıkıntısı da yaşanıyor. Yetkililer bu sıkıntıyı suni kar makineleriyle aşmayı planladı. Yongpyong Alp Disiplini Merkezi'nde 3 pompalama istasyonuna bağlı toplam 250 suni kar tabancasıyla pistler karla kaplandı.

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8 Türk sporcu

Türkiye, PyeongChang 2018'de 8 sporcuyla temsil edilecek. Kayaklı koşuda Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman, Alp disiplininde Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu, buz pateninde Alper Uçar ile Alisa Agafonova ter dökecek. Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu, bu disiplinde mücadele edecek ilk Türk olarak tarihe geçecek. IOC'nin verdiği doping cezası nedeniyle Ruslar ‘olimpik sporcu' unvanıyla madalya arayacak. Olimpiyatlara katılım talepleri reddedildiği gerekçesiyle 32 Rus sporcu ise Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu. Bu sporcularla ilgili karar bugün açıklanacak.