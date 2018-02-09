Hakan Balta’nın yediği çalım sosyal medyayı salladı!

Türkiye Kupası'nda dün oynanan ve Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-1 mağlup ederek turladığı maça Hakan Balta damga vurdu.

Galatasaray’ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u 4-1 yendiği maçta Hakan Balta’nın Konyasporlu Fofana’dan yediği çalım sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karşılaşmanın 14.dakikasında maçın ve takımının ilk golünü atan Fofana, sol kanatta Linnes’ten harika sıyrılarak topu ceza sahasına taşıdı.

Ziraat Türkiye Kupası | Galatasaray Atiker Konyaspor: 4-1 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek son takım Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ile belli oldu. Konya'da 2-2 sonuçlanan ilk maçın rövanşında turu geçmeyi başaran 4-1'lik skorla ev sahibi Galatasaray olurken, Aslan, Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti. İlgili Haberi Oku

Bu sırada kademeye girmek isteyen Hakan Balta yediği çalımla kendisini bir anda yerde buldu ve Fofana topu ağlara gönderdi. Fatih Terim’in Galatasaray’a dönüşüyle yeniden takıma alınan Hakan Balta’nın bu görüntüsü maçın en çok konuşulan anı oldu.

Sosyal medyada Balta için birbirinden çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte o tweetler…

Fofana’nın Hakan Balta’nın belini kırması bana Messi’nin Boateng’e attığı çalımı hatırlattı. — Atakan Kurt (@atakankurt2) 8 Şubat 2018

Fofana Hakan Balta'ya jübile yaptırdı. — Gürol Deniz (@guroldeniz06) 9 Şubat 2018

Hakan Balta mümkünse bidaha oynamasın. Bir stoper bire bir savunma yaparken ayakta kalacak abi. Bunu amatörde bile söylüyorlar. Ama Balta iki pozisyonda da acemice ayakta kalmak yerine yere yatıyor. Bunun maç eksikliğiyle alakası yok. — Owen Çağlar (@cglr_11) 8 Şubat 2018

hakan balta : derya biz de novalgin var miydi yanlarım ağrıyor. — Hüseyin Kıyıcı (@hkiyici) 8 Şubat 2018

Hakan Balta’nın oynaması futbola ihanet.Adam emekli olmuş.Bu ısrar niye. — RuhastasıAslan (@ruhastasiaslan) 8 Şubat 2018

Futbol Hakan Balta’yı bırakmış. Çok zorlamaya gerek yok artık. Koray gibi bir isim var. Böyle maçlarda Hakan kadar oynar hazırlamış oluruz — Marcelo Bielsa (@hedefCL) 8 Şubat 2018

Hakan Balta bu takimda yedek bileeee olaaamaaazzz — Osman Özdemir (@galatsray34) 8 Şubat 2018

Hakan Balta tamamen bitmiş. Hiç uzatmaya ve ısrar etmeye gerek yok. — H!GH (@High1905) 8 Şubat 2018

fofanayı karşısında görünce hakan balta aynı böyle oluyor pic.twitter.com/8AHWalrLtZ — miziroğlu kustafa bey (@reflektor31) 8 Şubat 2018

Hakan Balta devri kapansın artık be kardeşim. Bu saatten sonra ne katkısı olacak bu adamın? Beli dönmüyor artık. — Jürgen Grossman (@jurgengrossman) 8 Şubat 2018

İşte karşınızda Hakan Balta. O nasıl bir çalım yemektir ya. Kalenin dibindesin zaten. Hakan oynayacağına Koray oynasın — Marcelo Bielsa (@hedefCL) 8 Şubat 2018

Fofana Linnes'i pazara, Hakan Balta'yı mezara, Muslera'yı da kümese gönderdi. Büyüksün Fofana ! — Salih Bey (@odgldee) 8 Şubat 2018