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Hakan Balta’nın yediği çalım sosyal medyayı salladı!

Türkiye Kupası'nda dün oynanan ve Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-1 mağlup ederek turladığı maça Hakan Balta damga vurdu.
11:189 Şubat 2018
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Hakan Balta’nın yediği çalım sosyal medyayı salladı!

Galatasaray’ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u 4-1 yendiği maçta Hakan Balta’nın Konyasporlu Fofana’dan yediği çalım sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karşılaşmanın 14.dakikasında maçın ve takımının ilk golünü atan Fofana, sol kanatta Linnes’ten harika sıyrılarak topu ceza sahasına taşıdı.

08 Şubat 2018 Ziraat Türkiye Kupası | Galatasaray Atiker Konyaspor: 4-1 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek son takım Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ile belli oldu. Konya'da 2-2 sonuçlanan ilk maçın rövanşında turu geçmeyi başaran 4-1'lik skorla ev sahibi Galatasaray olurken, Aslan, Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti. İlgili Haberi Oku

Bu sırada kademeye girmek isteyen Hakan Balta yediği çalımla kendisini bir anda yerde buldu ve Fofana topu ağlara gönderdi. Fatih Terim’in Galatasaray’a dönüşüyle yeniden takıma alınan Hakan Balta’nın bu görüntüsü maçın en çok konuşulan anı oldu.

Sosyal medyada Balta için birbirinden çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte o tweetler…

Etiketler
çalım Fofana galatasaray gol Hakan Balta konyaspor türkiye kupası
Son güncelleme: 11:49 | 09.02.2018
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