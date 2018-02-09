Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in 7 derdi

Ekonomik sıkıntılarla savaşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmaylarının, Riva-Florya’dan Ada’ya, Kemerburgaz’dan yapımı yarım kalan otele kadar pek çok gündemi var.

FLORYA VE RİVA

Mustafa Cengiz, kurtuluş projesi olarak sunulan Florya ve Riva'nın hayata geçirilme sürecini takip ediyor. Cengiz, bu anlaşmaların kulüp lehine gözden geçirilmesi için yetkililerle görüşecek.

KEMERBURGAZ ÇALIŞMASI

Florya’dan çıkmak için çalışmalarını hızlandıracak Galatasaray yönetimi, diğer yandan da tesislerin taşınacağı Kemerburgaz'la ilgili yasal prosedürlerle uğraşıyor. Cengiz, izinleri alacak.

OTEL ARAŞTIRMASI

Dursun Özbek döneminde yapımına başlanan ve büyük bir proje olarak sunulan eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki otelin durumu araştırılacak. Otelin tamamlanması için gereken para belirlenecek.

ADA NE OLACAK?

Galatasaray Adası'nın viran hali sarı- kırmızılı kurmayların canını sıkıyor. Ada'nın yeniden kullanılır hale getirilmesi isteniyor. Mevcut yönetim kurulu proje araştırmasına başlamak amacında…

SALONA SPONSOR

Bir önceki yönetim döneminde projesi hazırlanan Aslantepe'ye yapılacak spor salonunun durumu belirsiz. Sponsor olacağı söylenen firma ile yeni görüşme yapılacak. Net adımlar atılacak.

ÖZBEK’İN BLOKAJI

Galatasaray, ciddi bir kredi sorunu yaşıyor. Dursun Özbek'in, kulübe aktardığı 91 milyon TL'ye karşılık Sportif A.Ş hisselerine koydurduğu blokaj sıkıntı yaratıyor. Sıcak para için bu blokaj aşılmalı…

UEFA GÖRÜŞMESİ

UEFA ile FFP konusundaki ertelenen görüşme 9 Mart'ta yapılacak. Başkan Cengiz, bu görüşmede yeni bir yönetim olduklarını belirtip süre isteyecek. Kulübün yeniden ceza alma riski bulunuyor.