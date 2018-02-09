Fatih Terim, Müfit Erkasap’ı altyapı kadrosuna dahil etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra geçmişte yine birlikte çalıştığı Müfit Erkasap'ı da altyapı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın altyapısı için beklenen hamleyi yaptı.

Galatasaray Futbol Akademisi’nin geçmişte olduğu gibi yeniden futbolcu fabrikası haline dönüşmesini isteyen Fatih Terim, Ali Yavaş’tan sonra Milli Takım’da birlikte çalıştığı Müfit Erkasap’ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.

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Galatasaray’da Hasan Şaş, Claudio Taffarel ve Ümit Davala’nın Terim’in yardımcıları olmasının ardından Hamit Altıntop ve Johan Elmander de teknik heyete katılmıştı…

Sarı-Kırmızılılarda Necati ve Gökhan Zan ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak.