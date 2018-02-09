Eczacıbaşı VitrA maç bitmeden çeyrek finali garantiledi

CEV Kupası 8'li Finaller mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, İtalyan ekip Yamamay Busto Arsizio’ya konuk oldu. İlk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda maçın 3. setinde 2-1 öne geçerek çeyrek finali maç bitmeden garantiledi. Eczacı karşılaşmayı 3-1 kazanmayı da başardı.

2018 CEV Kupası 8'li Finaller’de Eczacıbaşı VitrA, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan ekip Yamamay Busto Arsizio'ya konuk oldu. Üçüncü set sonunda 2-1 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finale çıkmayı maç bitmeden garantiledi. Temsilcimiz dördüncü seti de 26-24 kazandı.

Yamamay, karşısında ilk seti 25-20 kaybeden, Eczacıbaşı VitrA, ikinci seti 25-20, üçüncü seti de 25-18 kazandı. Böylece Türk ekibi, 4’lü Finaller etabına yükselmeyi mücadele bitmeden garantiledi. Öte yandan karşılaşmayı Faruk Eczacıbaşı da izledi.

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