Eczacıbaşı VitrA maç bitmeden çeyrek finali garantiledi
CEV Kupası 8'li Finaller mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, İtalyan ekip Yamamay Busto Arsizio’ya konuk oldu. İlk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda maçın 3. setinde 2-1 öne geçerek çeyrek finali maç bitmeden garantiledi. Eczacı karşılaşmayı 3-1 kazanmayı da başardı.
2018 CEV Kupası 8'li Finaller’de Eczacıbaşı VitrA, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan ekip Yamamay Busto Arsizio'ya konuk oldu. Üçüncü set sonunda 2-1 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finale çıkmayı maç bitmeden garantiledi. Temsilcimiz dördüncü seti de 26-24 kazandı.
Yamamay, karşısında ilk seti 25-20 kaybeden, Eczacıbaşı VitrA, ikinci seti 25-20, üçüncü seti de 25-18 kazandı. Böylece Türk ekibi, 4’lü Finaller etabına yükselmeyi mücadele bitmeden garantiledi. Öte yandan karşılaşmayı Faruk Eczacıbaşı da izledi.
Son güncelleme: 00:33 | 09.02.2018