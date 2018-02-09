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Eczacıbaşı VitrA maç bitmeden çeyrek finali garantiledi

CEV Kupası 8'li Finaller mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, İtalyan ekip Yamamay Busto Arsizio’ya konuk oldu. İlk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda maçın 3. setinde 2-1 öne geçerek çeyrek finali maç bitmeden garantiledi. Eczacı karşılaşmayı 3-1 kazanmayı da başardı.
00:309 Şubat 2018
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Eczacıbaşı VitrA maç bitmeden çeyrek finali garantiledi

2018 CEV Kupası 8'li Finaller’de Eczacıbaşı VitrA, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan ekip Yamamay Busto Arsizio'ya konuk oldu. Üçüncü set sonunda 2-1 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finale çıkmayı maç bitmeden garantiledi. Temsilcimiz dördüncü seti de 26-24 kazandı.

Yamamay, karşısında ilk seti 25-20 kaybeden, Eczacıbaşı VitrA, ikinci seti 25-20, üçüncü seti de 25-18 kazandı. Böylece Türk ekibi, 4’lü Finaller etabına yükselmeyi mücadele bitmeden garantiledi. Öte yandan karşılaşmayı Faruk Eczacıbaşı da izledi.

08 Şubat 2018 VakıfBank, yenilgisiz liderliğini korudu CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde ağırladığı Rus temsilcisi Dinamo Moskova'yı 22-25, 25-18, 25-11 ve 21-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 yenerek liderliğini korudu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
eczacıbaşı vitra Kadınlar CEV Kupası Unendo Yamamay Busto Arsizio
Son güncelleme: 00:33 | 09.02.2018
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