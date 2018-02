Demirören neden konuşmuyor?

MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum'da şöyle konuştu: “Hakem camiasında çok ciddi iddialar var. Normalde Bursa- Beşiktaş maçına Mete Kalkavan, F.Bahçe-G.Birliği maçına Halil Umut Meler verildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş. Hatta Mete Kalkavan, Bursa'da otel rezervasyonunu bile yaptırmış…” TFF, bu iddiayı yalanladı ama Çulcu dediklerinin arkasında ısrarla durdu. Fenerbahçe Kulübü de arka arkaya yaptığı açıklamalarla Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya çağırdı. Buraya kadar sorun yok. Ancak hakem hatalarıyla birlikte TFF'deki “FETÖ temizliğine” vurgu yapan Fenerbahçe'ye cevap dün geldi.

Kjaer'in koluna çarpan top

Sanki Mustafa Çulcu, “Halil Umut Meler geçen hafta G.Birliği maçının hakemi olacaktı” dememiş gibi MHK haftanın en kritik maçına (Başakşehir- F.Bahçe) Meler'i atadı. Burada ne mesaj verildi? Çok açık: “Bizimle uğraşmayın, istediğimiz hakemi sizin maçlarınıza atarız.” Peki Meler'i Fenerbahçe camiası nasıl tanıyor? Geçen sezon 11 Şubat 2017'de Bursa deplasman maçıyla. Dakika 88, Fenerbahçe 1-0 önde. Kjaer'in çektiği koluna top çarpıyor ve Meler penaltıyı veriyor. Maç da 1-1 bitiyor. Şimdi birileri hemen şunu söyleyecek: “Fenerbahçe kötü oynadı maç berabere bitti…” Burada sorun Fenerbahçe'nin kötü oynayıp oynamaması değil, hakemin maça etki etmesi.

Firari FETÖ'cü avukat

Eski hakem Deniz Çoban'ın ne yazdığına bir kez daha bakalım: “Bu sezon Süper Lig'de görev yapan 25 gözlemci var. Birkaç istisna dışında hakemlere genelde tam not veriyorlar. Tam not verdikçe yeni bir maç alıyorlar. Her atandıkları maçta da tam not vermeye devam ediyorlar. Kazara düşük not veren olduğunda, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu gözlemciyi dişine göre bulursa; notu gözlemciye iade ediyor, kabul etmediğini söylüyor ve notu yükseltiyor.” Fenerbahçe'nin isimler üzerinde derdi olmadığı kulüp tarafından sıkça dile getiriliyor ama sistemin değişmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Acaba kumpas olduğu ortaya çıkan 3 Temmuz sürecinde avukatı firari FETÖ'cü Cemalettin Mutlu olan TFF Başkanı Yıldırım Demirören bu konuda ne düşünüyor? Hâlâ yanıt yok!