CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Brose Baskets Bamberg maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Fenerbahçe Doğuş Euroleague'in 22. haftasında Brose Basket Bamberg'i ağırlayacak. Fenrbahçe Doğuş Euroleague'de 21 maçta aldığı 14 galibiyetle 2. sırada yer alıyor. Rakibi Brose Baskets Bamberg ise 8 galibiyetle 11. sırada bulunuyor. Peki Fenerbahçe Doğuş Brose Bamberg maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte Euroleague mücadelesi hakkında detaylar ve canlı izleme yolları...

Fenerbahçe Doğuş ve Brose Baskets Bamberg Euroleague'de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz bu maçların 4’ünde galip gelmeyi başardı. Bu sezon oynana Fenerbahçe Doğuş Bamberg mücadelesinde, sarı-lacivertliler 80-57 galip geldi. Basketbolseverlerin heycanla beklediği Fenerbahçe Doğuş Brose Baskets Bamberg maçını canlı izlemek için maç saatini bekliyor. Peki Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE DOĞUŞ BAMBERG MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Fenerbahçe Doğuş ile Brose Bamberg arasında oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. Fenrbahçe Doğuş Brose Baskets Bamberg maçı 9 Şubat Cuma günü saat 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve David Romano (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

fenerbahçe Doğuş, son EuroLeague maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a deplasmanda 95-70 yenildi. Ekibimizde Ali Muhammed'in 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague'de 21. haftayı 14 galibiyet ile kapattı.

Takımımız, son resmi karşılaşmasına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çıktı ve Anadolu Efes'i 100-74 gibi farklı bir skorla geçti. Bu karşılaşmada Brad Wanamaker 15 sayı, Jason Thompson ise 14 sayı ve 11 ribaund ile oynadı. Jan Vesely ise 13 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 4 top çalma istatistikleri üretti. Fenerbahçe Doğuş, ligde 17 hafta sonunda 14 galibiyet ile lider durumda.

Fenerbahçe Doğuş'ta, 5 Ocak tarihinde oynanan Baskonia maçında sakatlanan James Nunnally, takımla idmanlara başladı. Oyuncumuzun durumuna mücadele saatinde karar verilecek.

BROSE BAMBERG’DE SON DURUM

Rakibimizin bu sezonki kadrosunda eski oyuncularımız Nikos Zisis ve Ricky Hickman'ın yanı sıra, Daniel Hackett, Dejan Musli, Luka Mitrovic, Augustine Rubit, Bryce Taylor, Dorell Wright, Aleksej Nikolic, Louis Olinde, Eddy Edigin, Lucca Staiger, Maodo Lo, Leon Radosevic ve Patrick Heckmann gibi isimler bulunuyor.

Bamberg, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21 maçta sekiz galibiyet elde etti. Son dört haftada iki kez kazanan Alman temsilcisi, Zalgiris Kaunas'ı 93-86 ve son olarak Panathinaikos'u 95-74 yendi. Panathinaikos maçında Augustine Rubit 26 sayı ve 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Dorell Wright 15 sayı üretti.

Bamberg, Almanya Ligi'nde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet aldı ve sekizinci sırada yer alıyor. Rakibimiz, son lig maçında Alba Berlin'e deplasmanda 81-75 yenildi. Bu müsabakada Dorell Wright'ın 17 sayı ve 5 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

6. RANDEVU

İki takım Euroleague'de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 4 kez Fenerbahçe parkeden galip ayrılırken, 1 kez de Bamberg rakibini mağlup etti. Bu sezon 6. haftada Almanya'da oynanan müsabakadan sarı-lacivertliler, 80-57 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ile Brose Bamberg arasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

2017-2018 sezonu Brose Bamberg: 57 – Fenerbahçe Doğuş: 802016-2017 sezonu Brose Bamberg: 78 – Fenerbahçe: 832016-2017 sezonu Fenerbahçe: 67 – Brose Bamberg: 662007-2008 sezonu Brose Baskets: 81 – Fenerbahçe Ülker: 732007-2008 sezonu Fenerbahçe Ülker: 79 -Brose Baskets: 77