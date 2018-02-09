CANLI | Evkur Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa | İkinci yarı oynanıyor…
Spor Toto Süper Lig 21. hafta açılış karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kasıpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı 'Skor' sayfalarında...
Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
Saat 20:00’de başlayan karşılaşma beİN Sports ekranlarından naklen yayınlanırken ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edilebiliyor.
İLK 11’LER
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Dening, Eren
KASIMPAŞA: Popov, Ben Yousef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Diagne
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 21:04 | 09.02.2018