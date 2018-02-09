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CANLI | Evkur Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 21. hafta açılış karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kasıpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı 'Skor' sayfalarında...
19:149 Şubat 2018
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CANLI | Evkur Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

Saat 20:00’de başlayan karşılaşma beİN Sports ekranlarından naklen yayınlanırken ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edilebiliyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIYeni Malatyaspor – Kasimpasa S.K.

İLK 11’LER

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Dening, Eren

KASIMPAŞA: Popov, Ben Yousef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Diagne

MAÇ KADROSU

Etiketler
Evkur Yeni Malatyaspor Kasımpaşa
Son güncelleme: 21:04 | 09.02.2018
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