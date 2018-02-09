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Arda Turan Aslıhan Doğan’a evlenme teklifi etti

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi etti. İşte "Evet" cevabını alan Arda Turan'ın sosyal medyayı sallayan mutluluk anları!
06:559 Şubat 2018
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Devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan’a evlenme teklifi etti. ‘Evet’ cevabı alan Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan’ın oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözüktü. Sosyal medyayı sallayan görüntülerde Arda, alkışlar arasında sevgilisinin parmağına yüzük takarken görülüyor.

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Etiketler
arda turan aslıhan doğan Başakşehir
Son güncelleme: 07:25 | 09.02.2018
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