Ziraat Türkiye Kupası | Galatasaray Atiker Konyaspor maçı (canlı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek son takım Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ile belli oluyor. Konya'da 2-2 sonuçlanan ilk maçın rövanşında turu geçmeyi başaran ekip Teleset Mobilya Akhisarspor ile bir araya gelecek. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Konya’da 2-2 biten karşılaşmanın ardından iki takım Türk Telekom Stadı’nda yarı final biletini almak için sahada. Eşleşmenin galibi Kayserispor’u saf dışı bırakan Teleset Mobilya Akhisarspor ile bir araya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Galatasaray’da Fatih Terim yönetiminde forma giymesi beklenen Hakan Balta, uzun bir aradan sonra ilk kez 11’de sahaya çıkıyor. Atiker Konyaspor’da ise yeni transfer Samuel Eto’o, yeşil-beyazlı formayla ilk maçına çıkıyor.

İşte 11’ler:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Hakan, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Sinan, Feghouli, Gomis

ATİKER KONYASPOR: Patrick, Skubic, Volkan, Ferhat, Selim, Jonsson, Amir, Fofana, Vedat, Orkan, Eto’o