Yusuf Namoğlu’ndan Fenerbahçe ve Deniz Çoban’a yanıt!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, son günlerin çok tartışan hakem atama-değiştirme kararlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak sessizliğini yaptığı yazılı açıklama ile bozdu. Namoğlu, eski hakem ve spor yazarı Deniz Çoban'ın açıklamalarını yalanladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu`ndan sert açıklamalar İlgili Haberi Oku

Namoğlu'nun yazılı açıklaması şu şekilde;“7 Şubat 2018 tarihli Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban’ın açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Süper Ligin 02.12.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş – Galatasaray müsabakasında olduğu gibi 28.01.2018 tarihindeki Trabzonspor – Fenerbahçe müsabakalarında görevli Üst Klasman Gözlemcisi Yunus Yıldırım ile başkaca müsabakalardan sonra hakemlerin performanslarına yönelik şahsi görüşmelerim ve müdahalelerim olmamıştır.

Kaldı ki; Merkez Hakem Kurulu 2009 yılından itibaren UEFA Hakem Konvansiyonu üyesidir. Hakem ve gözlemci eğitimlerinde olduğu gibi, gözlemcilerin hakemleri değerlendirmesinde de UEFA raporlama yöntem ve formları uygulanır. Hakem değerlendirmesinde pozisyonların gözlemciler tarafından UEFA ve MHK talimatlarına göre yanlış değerlendirilerek düşük veya yüksek not verilmesine Merkez Hakem Kurulu müdahalesi bir UEFA normudur ve Gözlemci raporlarının ilk sayfasında ” MHK Müdahalesi ” olup olmadığının işaretlendiği bölüm bulunmaktadır. Deniz Çoban`dan hakemler hakkında akıl almaz iddia! Süper Lig'de yaşanan hakem hataları gündemdeki yerini korurken, eski hakemlerden Deniz Çoban, şok bir iddia ortaya attı. Deniz Çoban, hakemlere verilen puanların gözlemciler tarafından değil, MHK tarafından verildiğini yazdı. İlgili Haberi Oku

Bu müdahale, kurul içindeki 3 kişiden oluşan İcra Kurulu ve yine kurulun UEFA Gözlemcisi Eğitimden sorumlu üyesinin ortak kararları ile verilmektedir.

Adı geçen gözlemcinin bu müsabakadan sonraki ilk görevi ise, hakem ve futbol kamuoyunun çok iyi değerlendirebileceği “taltif ve takdir” niteliğindeki müsabaka olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçıdır. Bundan da anlaşılacağı gibi gözlemci bu müsabakaya görevlendirilerek ödüllendirilmiştir. Yazar, gözlemcinin görev almadığı süreyi belirlerken “57 gün çile çeken” olarak tariflediği tanıma, müsabakaların devre arası zamanını da ekleyerek gerçekleri çarpıtmayı sürdürmektedir.

Hakem ve gözlemci atamalarına yönelik hiçbir deneyimi ve birikimi olmayan yazarın yazısındaki tüm değerlendirmeleri sübjektif, anlamsız ve gerçek dışıdır.

Bundan böyle gerçek dışı yazı ve görüşler karşısında tarafımızdan hukuki sürecin başlatılması zorunluluk haline gelmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yusuf NAMOĞLU