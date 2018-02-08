Yılmaz Vural Giresunspor ile anlaşmaya vardı!
Akın Çorap Giresunspor'da Yılmaz Vural dönemi… İstanbulspor ile oynanan karşılaşmanın ardından istifa eden Metin Diyadin'den boşalan göreve tecrübeli teknik adam getirildi.
Yeşil-beyazlıların Fenerbahçe maçı sonrasında masaya oturduğu tecrübeli hocayla sabah yeniden bir araya gelindi ve yapılan görüşmelerin sonunda Yılmaz Vural Giresunspor'un yeni teknik adamı oldu.
Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı açıklamada; “Yılmaz Vural ile lig sonuna kadar bir anlaşma yaptık. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Önceliğimiz şehrimizin takımını iyi yerlere getirmek için yönetim kurulu olarak çalışıyoruz. Bundan sonra da hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz” dedi.
Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural´ın yardımcılarının ise Cenk Özcan, İlyas Kahraman, Mehmet Demirtaş, Cemal Tosun, Namet Ateş ve İzzet Karakulak olarak belirlendiği bildirildi.
Öte yandan tecrübeli teknik adam resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla anlaşmayı duyurdu. Vural, sosyal medya hesaplarından, “41 yıllık özlemi gidermek üzere…” notuyla yaptığı paylaşımda Giresunspor’u Süper Lig’e çıkarmayı hedeflediğinin mesajını verdi. İşte Yılmaz Vural’ın o paylaşımı…
41 Yıllık özlemi gidermek üzere… @GiresunsporFK
— Yılmaz Vural (@yvuraltr) 8 Şubat 2018