‘Yellow Friday’in fikir sahibi Gökhan Bilek, Başkan Mustafa Cengiz ile buluştu

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Yellow Friday' kampanyasının fikir sahibi Gökhan Bilek, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in daveti ile Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadyumu’na geldi.

Galatasaray’da bir taraftar hareketine dönüşen ‘Yellow Friday’ adlı kampanyanın fikir sahibi Gökhan Bilek, Başkan Mustafa Cengiz’in özel daveti ile sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacağı Atiker Konyaspor maçı izleyecek. Karşılaşma öncesinde Gökhan Bilek ile Mustafa Cengiz bir araya geldi.

Mustafa Cengiz: “Gökhan öyle bir kıvılcım çaktı ki…”

Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Gökhan Bilek'in çok önemli bir kampanyanın fitilini ateşlediğine söyleyerek, “Gökhan öyle bir kıvılcım çaktı, öyle bir ateşi körükleyip gönül yangını haline getirdi ki insan şaşar kalır. Ben Kayseri maçı sonrası, GSStore'daki stokların eritilmesi ricasında bulundum. Yeni bir kıyam gibi taraftarın ayağa kalkmasını istiyordum. Taraftara seslendim o ses yankı buldu. O yankıya en iyi formülü veren, adlandıran, etiketlendiren insan Mersin’den bir Galatasaraylı taraftar kardeşimizdi. Milyona ulaşan etkinlik için taraftarlar bir araya geldi. Gökhan kardeşime camia adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gökhan Bilek: “Bir cümle yazdım ve çığ gibi büyüdü”

Başkan Mustafa Cengiz’e teşekkür eden Gökhan Bilek ise, “Başkanıma çok teşekkür ediyorum, güzel sözlerinden dolayı. Seçim sonrası bizlere bir çağrıda bulunmuştu, ‘Maçlara gelin, mağazalardaki ürünlerimizden alın’ demişti. Sosyal medyada bu kampanyayı başlattık. Twitter’da bir cümle yazdım ve çığ gibi büyüdü” diye konuştu. Buluşma sırasında ayrıca Gökhan Bilek'e Galatasaray forması hediye edildi. Galatasaray Barış Şimşek`in yönettiği maçları kaybetmiyor Galatasaray, Barış Şimşek'in yönettiği 22 karşılaşmada sahadan 13 kez galip ayrılırken, 6 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 3 maçta da rakiplerine yenildi. İlgili Haberi Oku