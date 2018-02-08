Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay direklerden şikayet etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı gelecek hafta sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçını kazanmaları halinde ligi çok daha iyi bir yerde bitirebileceklerini söyledi. Rıza Çalımbay, bu sezon 13 toplarının direkten dönmesine yakındı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ligin ikinci yarısında sırasıyla Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında berabere kaldıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Biz bu 3 maçı da kazanabilirdik. Bizi Konya maçından sonra eleştirdiler. 10 kişilik takımı yenemediler diye. 10 kişilik takıma 10 tane gol atamazsın 2 tane atarsın. Biz 2 tane attık ama yedik. Fenerbahçe maçında da ölü toptan yedik. Göztepe maçında atamadıklarımızı atabilseydik farklı yerdeydik ve belki de farklı şekilde konuşuyorduk. Konya maçını galip, Fenerbahçe maçını 1-0 ile bitirseydik bu maçı kazansaydık şu anda farklı şekilde konuşurduk. Bu sene 13 tane topumuz direkte döndü. Karabük maçında direkten dönen top var döndü döndü girmedi. Göztepe maçında direkten döndü kaleciye geldi. Verilmeyen bariz penaltı var. Bunlarda bizi etkiliyor. Başta Burak olmak üzere ön yargılı bakıyor hakem arkadaşlar. Burak 10 kere düşerse sanki bir tanesini iki tanesini garanti görüyor. Genel olarak ikinci yarı takımın futbolundan memnunum. Tek sorun bunu skora yansıtmak. Onu da inşallah en kısa sürede yapacağız” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Burak Yılmaz`ın yokluğunu hissediyor Trabzonspor, bu sezon 17 gollü forvet oyuncusu Burak Yılmaz´ın sahada olduğu bin 357 dakikada 30 gol atarken, Buraksız 443 dakikada ise 6 gol kaydedebildi. İlgili Haberi Oku

İşi gereği eleştirilerin normal olduğunu ancak bazılarının kasıtlı yapıldığını ve yapıcı olduğuna inanmadığını belirten Çalımbay, “Hiçbir teknik adam kendine yarayan bir adamı kenarda tutmaz. Kimse hazır olmayan bir adama kolay kolay şans vermez. Sosa hazır olana kadar bekledi. Herkes eleştirdi, ‘herkes oynamıyor' dedi, biz de Sosa hazır olanan kadar bekledik. Belki bu süreçte kendisi de değişik şeyler düşündü. Şu anda iyi bir duruma geldi ve oynuyor. Onun için eleştiriler normaldir. Bizim çıkardığımız bir kadroyu beğenmeyebilirler. Farklı düşünebilirler. Biz bunların peşinde değiliz. Burada sakat olan bu haftadan beri 3-4 tane arkadaşımız idmana çıkmıyor. Onun için normal eleştirilere ben şey yapmıyorum. Bu eleştiriler hayatımın bir parçası. Burada oynadığımızda tabiki eleştiri olacak. Bunlardan bazıları bakıyorsunuz olumlu oluyor, bazılarını kabullenemiyorsunuz. Var öyle bir sürü var. Ama biz işimize bakıyoruz. Bana verilen kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Ben burada tek değilim. Benim çok iyi ekibim var. Hepsi futboldan gelen arkadaşlarımız. En iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Kadromuz bu ve bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Herkesin görüşüne saygım sonsuz, onlarda bana saygı duymalı” dedi.

Son Göztepe maçında takımının oyundan memnun olduğunu ifade eden Çalımbay, “Göztepe maç belki de ben geldikten sonra en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Eğer şu takıma konuşuluyorsa, eleştiriyorlarsa art niyetli söylüyorlar. Burada tek eksik olan gol. Pozisyon olarak belki de en çok girdiğimiz maçtı? Bazen futbolda oluyor. Bir kaleci mükemmel işler yapabilirdi. Şansı iyi gidebilir. O gün de bize rastladı.” diye konuştu.

Trabzonspor galibiyeti unuttu Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi ligde ise 8. hafta son gol atamadı. İlgili Haberi Oku

“Bizlerin hakemlerle ilgili fazla konuşması iyi değil”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın son dönemlerde sürekli hakemlerle ilgili konuşması yönündeki soru üzerine ise Çalımbay, şu açıklamalarda bulundu:

“Bizlerin hakemlerle ilgili fazla konuşması iyi değil. Bu bizim işimiz değil. Ortada bir gerçek varsa, belli hatalar varsa, bunu bizim gündeme getirmemiz zaman zaman olabilir. Ama genelde kulübün buna göre açıklama yapması gerekebilir bazen. Ben Kasımpaşa'da hakem hatalarıyla Avrupa kupalarına gidemedim. 16 puanım gitti. Bir yere kadar konuşuyorsun sonra kötü şekilde geri dönüyor. O yüzden bunlar bizim işimiz değil. Bir yere kadar sabredebilirsin ama sonra konuşmak ihtiyacı hissediyorsun. Burada hiç bir hakemlik arkadaşımızı kötülemek istemiyoruz. Hakemlik herkesin yapacağı iş değil zor bir iş. Hakemlere güveniyorum. Yabancı hakem konuşuluyor öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şu anda öyle bir konuma giriyoruz, hakem hataları ligi belirleyebilir. Onun için dikkat etmeleri gerekiyor. Biz de üzülüyoruz. Geçen hafta belki o penaltı kırmızı kart verilse daha değişik olacak. Bursa maçında penaltılardan biri verilse her şey değişik olacak. Penaltılardan biri verilmiyor son dakika golü yersin alacağın maç gidebilir. Hakemler açısından en mağdur edilen teknik direktörlerden biri benim. Maçımda hakem hakemliği bıraktı. Ben o derece yaşadım. Onun için burada hakem arkadaşlarımıza destek çıkmamız gerekiyor. MHK hakem arkadaşlarımıza daha sıkı sarılması gerekiyor. Hakemlik çok zor hatalar yapılacak. Bütün takımlara yapıyor. Mağdur olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Ama bu aşırıya kaçmadan, disipline gitmeden hele hele teknik direktör bizlerin. Biz kendimizi tutmaya çalışıyoruz. Yaptıkları bir hata, bir yanlıştan kulüpler çok büyük zarar görüyor. Oyuncular ve en çok da teknik direktörler zarar görüyor. Bazen hakemlerin yaptığı hatadan takım zarar görüyor belki o arkadaşımız kulüpten ayrılıyor. Kimse hata yaptı diye konuşulmuyor. Ben hep kendimi örnek verdim. Başıma gelmedik kalmadı. Aykut hocaya kimse kızmasın. Belki bir yere kadar gelmiştir. Küçük de olsa tepki göstermiştir. Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak zordur. Anadolu takımında tabiki Trabzon’u ayırıyorum. Deplasmanda berabere kaldığında çok iyi gösterilir. Ama Trabzon, Beşiktaş veya Galatasaray'da olduğunda eleştirilir. Kimse alınmasın, kimse gücenmesin. Hiçbir teknik direktör hata yapılmadıktan sonra ne hakemi konuşur ne da başka birini.”

Rıza Çalımbay`dan Beto`ya övgü: `Gerçekten mükemmeldi` İlgili Haberi Oku

“Burak'ın Başakşehir maçına yetişmesini umuyoruz”

Sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgiler veren Çalımbay, “Mustafa Akbaş, Burak oynayamaz. Burak yurt dışında herhalde hafta arası gelecek, inşallah Başakşehir maçına yetişir diye düşünüyoruz. Onazi'nin ailevi problemi var. Ona izin verdik. Gerçekten çok önemli sıkıntısı var. Castillo başladı. Net şekilde hazır değil ama maçta kadroya alacağız, kullanabiliriz” dedi.

“Gençlerbirliği maçından galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz”

Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Hangi takımın ne zaman puan kaybedeceği belli olmuyor. Kolay bir takım değil. Onlarda istikrar yakaladı. Bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Bütün gayemiz Trabzonspor’u çok çok iyi yere getirmek. Takıma oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Biz bu ligi çok çok iyi yerde bitireceğiz. Yeter ki Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını kazanalım” açıklamalarında bulundu.Çalımbay, Pereira ile uzun süredir kulübün yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, Uğur ve N’Doye’un sözleşmelerinin uzatılması konusunda da yönetim kurulunun görüşmeler yapacağını belirtti.

“Sosa ile Yusuf yan yana oynar”

Çalımbay, Sosa-Yusuf birlikte oynar mı sorusu üzerine ise, “Bu maça ben belki de Yusuf'la başlayacaktım. Ama Yusuf cezalı. Bu iki futbolcunun birlikte oynamaları hazır olmalarına bağlı. Birlikte oynamamaları için hiçbir neden yok. İkisinin de aynı anda oynamaları için hazır olmaları gerekiyor. İkisi de hazır duruma geldiği zaman oynayabilirler. Tek düşüncemiz maç kazanmak. Elimizdeki kadroyu iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor biz tam takım olmak istiyoruz” diye cevap verdi.