Survivor 2018 yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Survivor All Star Merve Aydın nereli?

Survivor'ın en tecrübeli isimlerinin başında gelen Merve Aydın, Survivor 2018 kadrosunda da yer alıyor. Survivor All Star takımının en hırslı yarışmacılarından biri olan Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında olduğu programın takipçileri tarafından merak ediliyor?

Survivor 2018 ile 3. kez Survivor macerası yaşayacak olan Merve Aydın, bu sene de iyi Survivor All Star takımı içerisinde yarışacak. Survivor yarışmalarında gösterdiği performas ve hırsıyla izleyenlerin beğenisi kazanan Survivor Merve, son 2015 yılında katıldığı Survivor All Star şampiyonluğunu finalde kaçırarak ikinci olmuştu. 2014 ve 2015 Survivor yarışlarının ardında tekrar katılan Survivor All Star Merve bu sefer şampiyonluk için her şeyini ortaya koyacak.

MERVE AYDIN KİMDİR? SURVİVOR 2018 KADROSUNDAKİ MERVE AYDIN NERELİ?

Merve Aydın 17 Mart 1990, Bakırköy, İstanbul'da doğmuş Türk atlettir. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşıdı. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibi. 2014 Survivor'da, ünlüler takımında yer alan Merve Aydın, adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştu.

Ertesi sene, 2015 yılında Survivor All Star adı ile düzenlenen Survivor’a katılan başarılı sporcu, daha başarılı performanslar gösterdiği programda Survivor finalisti olmayı başardı. Fakat ikili finalde SMS oylarıyla belirlenen finalde Turabi’nin gerisinde kalarak Survivor All Star’ı ikinci olarak tamamlamıştır.